In zijn afscheidsspeech greep de Britse premier terug naar de Romeinse veldheer Cincinnatus, die uit zijn pensioen werd teruggeroepen om een oorlog te winnen.

‘Als een raket die zijn functie vervuld heeft, ga ik terug de atmosfeer in. Dan kom ik onzichtbaar neer in een afgelegen hoek van de Stille Oceaan.’ Het zijn van de laatste woorden die Johnson, nu 58, uitspreekt als premier. Maar onzichtbaarheid en Boris Johnson? Dat lijkt een moeilijke combinatie.

‘Zoals Cincinnatus keer ik terug naar mijn ploeg. Ik zal deze regering niets meer bieden dan mijn meest fervente steun.’ Die Cincinnatus, een Romeinse veldheer, staat vooral bekend voor zijn spectaculaire comeback. Hij was al met pensioen als leider, wanneer hem plots werd gevraagd om zijn volk opnieuw te dienen in de oorlog. Cincinnatus was volop in de weer op het veld, maar zette voor dat verzoek zijn ploeg even aan de kant. Zestien dagen later kwam hij zegevierend terug uit de oorlog en ploegde de rest van zijn velden om.

Dictator

Het klinkt heroïsch, maar het is tegelijk niet de meest gelukkige vergelijking. Om die oorlog te winnen, werd Cincinnatus aangesteld als dictator. Erg volks was hij niet. Zo verzette hij zich tegen de rechten van de plebs, het gewone volk.

Historicus en auteur Tom Holland tweet: ‘Om eerlijk te zijn, Cincinnatus werd bewonderd door de Romeinen omdat hij zijn dictatoriale macht net zo lang als nodig gebruikte.’ Hij hield dus niet vast aan postjes. Een contrast met Johnsons parcours over partygate. Hoewel enkele maanden geleden het ene illegale lockdownfeestje na het andere bekendraakte, probeerde Johnson zich eruit te praten en zich aan de macht vast te klampen.