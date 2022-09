Boris Johnson trekt zo meteen naar de koningin om het stokje door te geven aan Liz Truss. In zijn laatste toespraak zegt hij dat de nieuwe conservatieve regering maar beter een kopie wordt van de zijne.

‘That’s it folks’. In Looney Tunes-stijl zwaait Johnson af voor de deur van Downing Street 10. Dat doet hij vol vertrouwen. Liz Truss, de kandidate die hij steunde om de partijleiding van de Conservatieven op zich te nemen, zal het volgens hem goed doen. Het partijleiderschap en het premierschap krijgt Truss nu in één klap.

Johnson komt niet treurig over. Zelfs tegen de achtergrond van een oorlog en snel stijgende energieprijzen ziet hij het rooskleurig: ‘Truss zal er alles aan doen om door deze crisis te raken. We zullen winnen. Poetins chantage zal niet pakken.’ Elke stap die ze neemt met haar nieuwe conservatieve regering, kan op Johnsons steun rekenen, zei hij.

Verder laat Johnson vooral blijken dat Truss’ regering best zo veel mogelijk op de zijne lijkt. Hij somt daarom nog eens zijn belangrijkste verwezenlijkingen op: een vlotte vaccinatiecampagne, uit de EU gestapt en Oekraïne voluit gesteund in een gruwelijke oorlog. Maar zijn borstklopperij kan meteen op kritiek rekenen van commentators. Zo pakt Johnson uit met investeringen in de gezondheidsdienst NHS, waardoor meer verplegers aan de slag zijn en meer ziekenhuizen werden gebouwd. Een onjuiste weergave van de feiten, zo oordelen commentators bij The Guardian.

Ten slotte dankt Johnson de personen rond hem. Zijn kabinet, het personeel en bij uitbreiding alle Britten. Zelfs zijn hond en Larry, huiskat van Downing Street, kregen een dankwoordje.

Romeinse veldheer

Zo dadelijk geeft Johnson de fakkel door aan Truss. Eens Truss de eed aflegt bij de koningin, is hij premier af.

Voorlopig toch. Want in zijn speech verraste de brexiteer met een verwijzing naar Cincinnatus, een Romeinse veldheer. De man was al met pensioen en ploegde zijn veld, wanneer hem gevraagd werd om het land weer te dienen. Voor een comeback zette hij zijn ploeg met plezier even aan de kant. Zinspeelt Johnson daarmee bij zijn vertrek meteen al op een terugkeer?