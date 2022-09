Botst u op lange wachttijden voor zonnepanelen of isolatiewerken?

Iedereen bereidt zich voor op een winter met hoge energieprijzen, en dat zullen de producenten en installateurs van zonnepanelen en warmtepompen geweten hebben, net als bouwbedrijven die isolatiewerken uitvoeren. De wachtlijsten dikken aan, vaak is het al wachten tot volgend jaar. Wilt ook u zo snel mogelijk uw energieverbruik omlaag krijgen, maar botst u op het feit dat u niet alleen bent? Tot wanneer moet u wachten? Hoe gaat u daarmee om? De Standaard brengt het graag in kaart. Mail uw ervaringen naar binnenland@standaard.be en vermeld uw telefoonnummer, zodat we u kunnen opbellen.