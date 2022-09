Tiafoe schakelt Nadal uit in achtste finales

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3) is in de nacht van maandag op dinsdag in de achtste finales op de US Open uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 26). Na 3 uur en 34 minuten werd het 6-4, 4-6, 6-4 en 6-3.

In de kwartfinales neemt de 24-jarige Tiafoe het op tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 11). Die was met drie keer 6-4 te sterk voor de Brit Cameron Norrie (ATP 9).

Het is de eerste keer dat de Amerikaan de kwartfinales op een grandslamtoernooi bereikt. De voorbije twee jaar werd hij op de US Open in de achtste finales uitgeschakeld. ‘Ik weet niet wat te zeggen. Ik heb ongelofelijk tennis gespeeld, ik weet niet wat er gebeurd is’, zei Tiafoe in een eerste reactie. ‘Het is alsof de wereld gestopt is met draaien. Nu kan ik later aan mijn kleinkinderen vertellen dat ik Rafa heb verslagen.’

De 36-jarige Nadal blijft door de nederlaag steken op 22 grandslamtitels, waarmee hij nog steeds alleen recordhouder is. Eerder dit seizoen won hij de Australian Open en Roland Garros. Op Wimbledon gaf hij forfait voor zijn halve finale tegen Nick Kyrgios.

‘Ik heb vandaag een slechte wedstrijd gespeeld en hij deed het goed. Dat heeft het verschil gemaakt vandaag’, zei Nadal. ‘Ik kon geen hoog niveau aanhouden en was te traag in mijn bewegingen. Hij kon de bal te vaak te vroeg nemen, waardoor ik hem niet kon terugdringen op de court. Als ik de kwartfinales wil halen, moet het beter. Ik moet erkennen dat hij vandaag sterker was.’