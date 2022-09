De coronacijfers lijken te stabiliseren. Dat blijkt dinsdagochtend op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Zo werden er de afgelopen zeven dagen gemiddeld 58,4 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 9 procent op weekbasis. Daardoor liggen er momenteel nog 787 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met 10 procent op weekbasis, maar wel hoger dan de 776 coronapatiënten die vrijdag werden gerapporteerd.

Het aantal coronapatiënten dat intensieve verzorging nodig heeft, daalde op weekbasis met 18 procent tot 63. Ook dat cijfer ligt echter hoger dan de 58 die vrijdag werden geregistreerd.

Tussen 27 augustus en 2 september testten dagelijks gemiddeld 1.481 mensen positief op het coronavirus. Dat is 4 procent minder dan de zeven dagen daarvoor, maar wel hoger dan de 1.470 besmettingen in de periode tussen 23 en 29 augustus. In dezelfde periode bezweken 5,4 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting, dat is een daling met een kwart. Dat cijfer bleef nagenoeg stabiel in vergelijking met vrijdag.

Het reproductiegetal steeg tot 0,96. Als die Rt-waarde lager is dan 1 neemt de epidemie in kracht af.