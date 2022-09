‘Staatsbegrafenis Japanse oud-premier Abe gaat 1,65 miljard yen kosten’

De staatsbegrafenis voor de in juli doodgeschoten oud-premier van Japan Shinzo Abe zal zo’n 1,65 miljard yen (11,7 miljoen euro) gaan kosten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Japanse media. De plechtigheid staat gepland voor 27 september.

De Japanse regering zal het geraamde bedrag voor de begrafenis dinsdag officieel bekendmaken.

Eind juli en eind augustus waren er in het land felle protesten tegen een staatsbegrafenis voor Abe. Niet alleen vanwege de mogelijk hoge kosten voor de belastingbetaler, maar ook omdat de oud-premier niet algemeen geliefd was onder de bevolking en daarom volgens sommigen geen staatsbegrafenis verdiend zou hebben. Ook uit verschillende landelijke opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van de Japanners niet wil dat Abe een staatsbegrafenis krijgt.

De 67-jarige Abe werd op 8 juli doodgeschoten toen hij een toespraak hield bij een openbare bijeenkomst. Een 41-jarige man werd ter plekke voor de feiten aangehouden. Hij heeft de aanslag bekend. Wanneer hij berecht zal worden is nog niet duidelijk, de man verblijft tot eind november ter observatie in een psychiatrisch ziekenhuis.

De oud-premier werd op 12 juli al ter aarde besteld in een besloten ceremonie. Een week later besloot de Japanse regering dat er ook een staatsbegrafenis voor het voormalig staatshoofd zou komen. In eerste instantie werden de kosten daarvoor geraamd op 250 miljoen yen, maar daarop kwam vanuit de politiek en media forse kritiek omdat dit een veel te laag bedrag zou zijn. Met name voor de algemene beveiliging en het hosten van VIP’s zou tijdens de staatsbegrafenis veel geld gemoeid zijn.

Abe was van 2006 tot 2007 en van 2010 tot 2020 premier van Japan. Daarmee geldt hij als langst regerende premier van het land. Hij trad af vanwege gezondheidsproblemen. Abe werd buiten Japan vooral bekend door zijn kenmerkende ‘Abenomics’, een economisch beleid gestoeld op monetaire versoepeling en fiscale uitgaven.