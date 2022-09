Reddingswerkers vinden wrakstukken van ‘spookvliegtuig’ in Baltische Zee

Letse reddingswerkers hebben in totaal elf fragmenten gevonden van het noodlottige vliegtuig dat zondag op mysterieuze wijze in de Baltische Zee is neergestort. Volgens de Letse marinewoordvoerster Liva Veita zijn maandag 10 wrakstukken in zee ontdekt. Zondag was er al een gevonden, vertelde ze aan het Letse persbureau Leta. Van de inzittenden is nog geen spoor.