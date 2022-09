Man komt om het leven nadat hij gsm uit rioolput wil halen

In de nacht van zaterdag op zondag is de 48-jarige Jeroen De Smet uit Sint-Maria-Oudenhove gestorven. Na een avondje uit verdronk hij in een rioolput toen hij zijn gevallen gsm wou opvissen.

Een avondje kermis in Oudenhove eindigde tragisch voor een 48-jarige man. Toen hij terugwandelde naar huis is volgens de politie zijn gsm in een riool gevallen in de Oudenhovestraat. Allicht opende hij het riooldeksel en begon hij te zoeken naar zijn smartphone. Toen hij dat deed, kwamen er gassen vrij uit het riool waardoor de man flauwviel en in het rioolwater gezakt is.

Passanten zagen Jeroen in de buurt van het ongeluk nog wandelen. Volgens de ouders van het slachtoffer was hij toen met zijn gsm bezig. Toen de voorbijgangers wat later terugkeerden, zagen ze Jeroen in de rioolput steken. Zij probeerden hem nog uit het riool te trekken, maar dat lukte hen niet. Toen ze uiteindelijk bij buren aanklopten, kwam alle hulp te laat voor de man.

Open geen rioolmonden

Experts vragen met aandrang om zelf geen rioolmonden te openen: niet de rechthoekige die je vaak ziet tussen voetpad en parkeerstrook, noch de grote ronde deksels die je dikwijls in het midden van de rijbaan vindt. ‘Zelf je gevallen sleutels of gsm uit een rioolputje proberen te vissen, is absoluut geen goed idee.’

‘Er kan zich in zo’n riool altijd een ophoping van gevaarlijke gassen voordoen, vaak met als effect dat er in die ruimte amper of geen zuurstof aanwezig is’, beklemtoont Wendy Francken, directeur van Vlario, het Vlaams Kenniscentrum rond rioleringen en afvalwaterinzameling. ‘Om die reden krijgen mensen die in riolen afdalen om daarin werken uit te voeren een grondige opleiding. Ze hebben ook altijd gespecialiseerde meetapparatuur bij, kwestie van niet verrast te kunnen worden door gevaarlijke dampen. Vallen je sleutels of gsm in de riool? Eén advies. Laten liggen.’