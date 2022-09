Rechter vraagt onafhankelijke arbiter om inbeslaggenomen documenten Trump in te kijken

In de Verenigde Staten heeft een federale rechter een verzoek van het juridisch team van oud-president Donald Trump ingewilligd om een onafhankelijke arbiter aan te stellen die de documenten zal inkijken die eerder in beslag waren genomen tijdens de inval in Trumps resort Mar-a-Lago.

Trump haalt door de beslissing van de rechter Aileen Cannon, door hem in 2020 zelf aangesteld als rechter in de staat Florida, een belangrijke slag binnen. Net zoals de oud-president wilde, loopt het onderzoek naar de documenten die Trump meenam uit het Witte Huis na het einde van zijn ambtstermijn nu vertraging op. Het Amerikaanse ministerie van Justitie moet onmiddelijk stoppen met de documenten te onderzoeken, melden verschillende Amerikaanse media.

Het ministerie van Justitie had zich eerder hardnekkig verzet tegen het verzoek van de ex-president. Volgens het ministerie kon hij geen aanspraak maken op een dergelijk privilege omdat de documenten niet van hem zijn, maar van de regering. ‘Hij is niet langer president,’ vertelde Jay Bratt, topadvocaat van het departement voor contraspionage, aan Cannon tijdens een hoorzitting op 1 september. ‘En omdat hij geen president meer is, had hij niet het recht om die documenten mee te nemen.’

Het ministerie van Justitie zei ook dat het geen zin had om een speciale meester aan te stellen omdat zijn filterteam - een groep agenten die geen deel uitmaken van het onderzoek - zijn werk had voltooid. Trump heeft het ministerie van Justitie ervan eerder beschuldigd een politieke heksenjacht op hem te hebben ontketend. zijn advocaten voerden aan dat de benoeming van een onafhankelijke derde partij om het materiaal te beoordelen een belangrijke controle op de regering zou zijn.

Obstructie

Trump wordt onderzocht omdat hij na zijn vertrek uit het Witte Huis regeringsdocumenten, waarvan sommige als ‘zeer vertrouwelijk’ waren aangemerkt, heeft meegenomen en in zijn huis op zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach heeft opgeslagen.

Het ministerie van Justitie heeft gezegd dat het onderzoek doet naar mogelijke obstructie. Het FBI zei bewijs te hebben gevonden dat het team van Trump mogelijk opzettelijk geheime documenten heeft achtergehouden. Vertegenwoordigers van Trump verklaarden valselijk dat ze een zorgvuldig onderzoek hadden uitgevoerd en alle vertrouwelijke documenten aan de regering hadden teruggegeven - een bewering die later werd weerlegd nadat de FBI ongeveer 33 dozen met meer dan 11.000 regeringsdocumenten en foto’s en meer dan 100 geclassificeerde documenten had teruggevonden.