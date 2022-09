Russische krant Novaja Gazeta verliest vergunning

Een Russische rechtbank heeft de medialicentie ingetrokken van de onafhankelijke Russiche krant Novaja Gazeta. De krant legde in maart al eens tijdelijk het werk neer na de invoering van de strenge publicatieregels over de oorlog in Oekraïne. Voor de VN is de uitspraak een ‘nieuwe klap voor de onafhankelijkheid van de Russische media’.

Novaja Gazeta was een van de laatste onafhankelijke kranten van Rusland. Vandaag trok een Russische rechtbank de medialicentie van het medium in, waardoor het niet meer in Rusland mag opereren.

De Russische mediawaakhond Roskomnadzor had een paar maanden eerder al een zaak tegen Novaja Gazeta aangespannen, omdat de krant niet de juiste documenten zou hebben verstrekt met betrekking tot een eigenaarswijziging in 2006. Hoofdredacteur Dmitri Moeratov, in 2021 mede-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, noemt de uitspraak van de rechtbank politiek gemotiveerd.

Eind maart voelde de krant de bui al hangen. Toen legde het medium tijdelijk de werkzaamheden neer, nadat het alweer een waarschuwing van de Russische mediatoezichthouder had gekregen. Strenge censuurwetten werden voor de media ingevoerd, waardoor verslaggeving in het land over de oorlog in Oekraïne vrijwel onmogelijk werd. Hoofdredacteur Moeratov besloot daarop om de publicatie van de krant stop te zetten. Toch zal hij in beroep gaan tegen de jongste uitspraak van de rechtbank.

‘De uitspraak is een nieuwe klap voor de onafhankelijkheid van de Russische media’, reageerde Ravina Shamdasani, woordvoerster van het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. ‘De activiteiten van de media zijn al belemmerd door de wettelijke beperkingen en toegenomen overheidscontroles die zijn opgelegd na de inval van Rusland in Oekraïne.’

Novaja Gazeta is een van de grote boegbeelden van de Russische onafhankelijke pers. Het blad maakte naam met gedegen onderzoeksjournalistiek en won verschillende persprijzen. Tijdens de voorbije decennia werden zes journalisten van de krant vermoord, waaronder Anna Politkovskaja en Natalja Estemirova. Andere medewerkers werden vaak verklaard tot ‘buitenlandse agent’ of vervolgd.

Nadat de krant eind maart het werk uit voorzorg neerlegde, weken vele redacteurs uit naar het buitenland. Daar begonnen ze een nieuwe krant, genaamd Novaja Gazeta Europe, die onafhankelijk opereert van de redactie in Moskou.

Nieuwe rechtszaak

Dinsdag volgt een nieuwe rechtszaak het papieren tijdschrift van de Russische krant, de Novaja Rasskaz-Gazeta. De kans is groot dat het nieuwe blad met longreads ook zijn medialicentie verliest.

De Russische krant is niet het enigste nieuwsmedium dat in Rusland zijn licentie permanent verloor. Ook van het radiostation Echo of Moscow en het kanaal Dozhd TV werden hun vergunningen ingetrokken.