Is de situatie van België vergelijkbaar met het failliete Griekenland van 2010, zoals Bart De Wever beweert? ‘Dat is er ver over’, zegt econoom Bart Van Craeynest. Ook andere economen zien het niet zo somber in.

‘Dit land is failliet’, klonk N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag in De zevende dag erg pessimistisch. ‘Kijk eens naar onze schuld, overheidsuitgaven en tekort. Het is erger dan in Zuid-Europa. Ik heb ...