Een 21-jarige man uit het Britse Manchester had zondag veel bekijks toen hij The Shard in het centrum van Londen beklom. De wolkenkrabber telt 87 verdiepingen en is met z’n 310 meter het hoogste gebouw het Verenigd Koninkrijk, maar Adam Lockwood gebruikte geen enkele vorm van beveiliging. Hij poseerde zelfs zonder T-shirt of schoenen voor een selfie op het hoogste punt van de toren.