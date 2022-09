Energiecrisis duwt Europese beurzen stevig lager

De fors gestegen gasprijzen wakkeren het besef aan dat de Europese economie zwaar zal lijden onder de energiecrisis.

Industriëlen spreken over onomkeerbare schade, terwijl de Europese Commissie pas vrijdag samenkomt. De onzekerheid vergroot de malaise nog. Alle Europese indices staan 1 tot 2 procent in het rood. De Bel20 is samen met de Franse en Nederlandse beurs bij de sterkste dalers.

De verliezen diepen vanochtend verder uit met in Brussel vooral industriële aandelen en financiële aandelen die zwaar lijden. Solvay en Aperam zijn de grootste verliezers. Hun industriële installaties zijn bijzonder energie-intensief, waardoor hun kosten toenemen. Aperam legde eerder al zijn inoxfabriek stil. De dure productiekosten vallen ook samen met een vraaguitval en orderboekjes die onder druk komen. Problematisch voor Europa is dat in andere werelddelen de energieschok veel beperkter is.

Hogere rente

De energiecrisis overschaduwt de beslissing die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag moet maken. De verwachting is dat de ECB de rente met 0,50 of zelfs 0,75 basispunten verhoogt. Sommige economen verwachten dat tegen eind dit jaar de Europese depositorente op 1,50 tot 1,80 punten kan staan. Dit terwijl de verwachting is dat de recessie zich vooral in het vierde kwartaal manifesteert en ook 2023 een verloren jaar wordt voor de Europese economie.

In de Bel20, de index van de 20 belangrijkste aandelen, noteert geen enkel aandeel in de plus. De Bel20 noteert sinds de jaarstart al bijna 18 procent lager. Vooral voor beleggers die maar heel laat de beurs herontdekten na jarenlang nauwelijks rente op hun spaargeld te ontvangen, is het pijnlijk ontwaken. Niet alleen Europese aandelen verliezen terrein, ook de euro blijft onder druk met een koers van 0,99 dollar. Het is voor het eerst in twee decennia dat de euro zo zwak noteert tegenover de dollar. Een zwakke euro is in theorie goed voor de export, maar vandaag maakt het vooral de invoer duurder, en dus zet het nog meer druk op het inflatieprobleem.