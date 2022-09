Truss, met één been in Downing Street 10, ‘wil energiefactuur bevriezen’

Om 13.30 uur (Belgische tijd) kondigt het Conservatieve partijbestuur aan wie verkozen is als opvolger van Boris Johnson. Volgens de peilingen heeft Liz Truss een grote voorsprong op Rishi Sunak. Truss zou al plannen hebben om 100 miljard pond in de economie te pompen en de energiefactuur te bevriezen.

Om 13.30 uur (Belgische tijd) weten de Britten wie hun nieuwe premier wordt. De Britse kranten schijnen het antwoord al te kennen: Liz Truss zal haar intrek nemen op Downing Street 10. De minister van Buitenlandse Zaken heeft de voorbije weken een comfortabele voorsprong opgebouwd op haar concurrent Rishi Sunak, de voormalige minister van Financiën. Beide kandidaten schuimden de afgelopen weken ledenavonden over het hele land af, want het zijn de 160.000 partijleden die het voor het zeggen hebben.

Reddingsplan-Truss

De kranten zijn het erover eens dat de nieuwe premier geen tijd te verliezen heeft. Een antwoord op de hoog oplopende kosten in het levensonderhoud dringt zich op. Volgens de geruchten zouden Truss en haar team straks meteen een bevriezing van de energiefactuur aankondigen, al blijft de vraag hoe ze dat zullen financieren. Truss gelooft in belastingverlagingen en wil inzetten op groei, maar critici vrezen dat de inflatie met haar plannen alleen maar verder zal oplopen.

De conservatieve tabloids Daily Mirror en The Sun maken ook gewag van een ambitieus, ‘covid-style’ reddingsplan ter waarde van 1 miljard pond om de economie weer op de rails te krijgen. Truss zelf houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar. Ze wil eerst de briefing van 10 Downing Street afwachten, vooraleer ze officiële stappen onderneemt. Tegenover de pers houdt ze het bij beloftes ‘om zich onvermoeibaar in te zetten voor de bevolking van Groot-Brittannië’.

‘Verrader’ Sunak

Sunak zou zich volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau YouGov tevreden moeten stellen met 34 procent van de stemmen, hoewel hij beter onderlegd is qua dossierkennis en charismatischer overkomt in debatten. Hij heeft vooral zijn imago tegen. Truss schildert hem af als een snob en in zijn partij krijgt hij het stempel van ‘verrader’. Het was Sunak die Boris Johnson begin juli, samen met toenmalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid, de rug toekeerde, waarna Johnsons premierschap in sneltempo verkruimelde. Sommige conservatieve partijleden kampen nu al met Johnsonnostalgie.

De verkozen premier zal maandagmiddag een korte toespraak geven. Van Boris Johnson wordt verwacht dat hij dinsdagochtend afscheid zal nemen van Downing Street en zijn ontslag zal indienen bij de Britse koningin. Daarna moet zijn opvolger meteen een nieuwe regering samenstellen. De verwachtingen is dat de eerste aanstellingen donderdag worden aangekondigd.