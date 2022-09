959,7 km is Remco Evenepoel nog verwijderd van zijn eerste eindzege in een grote ronde. De voorsprong van 1.34 op Primoz Roglic en 2.01 op Enric Mas dreigt vooral donderdag en zaterdag op de helling te komen staan. Op een rijtje wat de Ronde van Spanje nog brengt in de slotweek.