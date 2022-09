Extra week ‘Vive le vélo’ voor Remco Evenepoel

Omdat Remco Evenepoel de leider is in de wielerronde van Spanje, trekt Karl Vannieuwkerke naar het Pajottenland voor een extra weekje Vive le vélo.

‘Om de apotheose van deze mogelijk historische Vuelta extra in de verf te zetten, brengt Eén zeven dagen op rij Vive le vélo’, meldt de VRT in een persbericht. Het zou wel eens kunnen dat de 22-jarige renner Remco Evenepoel over een week zijn eerste grote ronde wint. Evenepoel is op dit moment leider in de Vuelta, de ronde van Spanje. Het is 44 jaar geleden dat een Belg een grote ronde won: Johan De Muynck won in 1978 de Ronde van Italië.

Om geen historisch moment te missen, komt ook Karl Vannieuwkerke in actie. Met drie gasten zal hij vanaf vanavond tot en met zondag elke avond terugkijken op de voorbije koersdag. Daarvoor trekt Vannieuwkerke met zijn gevolg naar het Pajottenland. Evenepoel komt uit Schepdaal, een deelgemeente van Dilbeek. De extra afleveringen van Vive le vélo worden uitgezonden vanuit een kasteeldomein iets verderop: Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Het persbericht vermeldt dat het domein langs de Remco Evenepoel-fietsroute ligt.

De volgende gasten schuiven – onder anderen – aan tafel: Sven Vanthourenhout, Marijn de Vries, Cian Uijtdebroeks, José De Cauwer, Eddy Planckaert, Bert De Backer, Tom Steels, Yves Lampaert en Tim De Clerck. Sammy Neyrinck en Christophe Vandegoor maken bijdragen vanuit Spanje. Die worden aangevuld met reportages uit eigen land.