Dode bij zware crash op E17: auto rijdt gevallen motorrijder aan, ook zwaargewonde bij ongeval in file

In de nacht van zondag op maandag heeft zich een zwaar verkeersongeval voorgedaan op de E17 tussen Antwerpen en Gent. Een motorrijder kwam om het leven, er viel ook één zwaargewonde.

Het ongeval deed zich voor rond 1 uur maandagochtend. Een motorrijder, een man uit Hareleke die lid is van de MC Outlaws België, is er met zijn motorfiets achteraan ingereden op een vrachtwagen met Letse nummerplaat. De motorrijder is daarbij ten val gekomen en werd nadien nog aangereden door een personenwagen met vier inzittenden. Bij een poging om het ongeval te vermijden ging ook een tweede personenwagen, met vijf inzittenden, van de weg af en belandde in de gracht.

De balans was bijzonder zwaar. De motorrijder overleed ter plaatse. De vier inzittenden van de eerste personenwagen waren allemaal in shock, de inzittenden van het tweede voertuig kwamen er met de schrik vanaf. Ook de bestuurder van de Letse vrachtwagen bleef ongedeerd. Door het ongeval vormde zich al heel snel een file. In de staart van die file deed zich even later een tweede ongeval voor toen een vrachtwagenbestuurder de rij wagens voor hem te laat had opgemerkt en niet meer kon remmen. Ook deze vrachtwagenchauffeur werd zwaargewond.

De snelweg bleef in totaal bijna 4 uur afgesloten voor het onderzoek door het parket en de verkeersdeskundige.