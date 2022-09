Jongeren stellen vertrek uit ouderlijk huis langer uit: ‘Wie gaat in onstabiele tijden op eigen benen staan?’

De gemiddelde leeftijd waarop Belgische jongeren op eigen benen staan, is in 2021 met meer dan een half jaar toegenomen.

‘Wie gaat er in onstabiele tijden als een pandemie voor het eerst op eigen benen staan als het zo veilig is bij Hotel Mama?’ Gezinssocioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen) is niet verbaasd dat de gemiddelde leeftijd waarop Belgische jongeren het ouderlijk huis verlaten, in 2021 fors is gestegen. In 2012 was de gemiddelde leeftijd nog net geen 25 jaar, in de loop der jaren nam die gestaag toe tot 25,5 jaar in 2020. Maar in 2021 ging het gemiddelde plots naar meer dan 26 jaar. En daar zit corona voor een groot stuk tussen, zegt Mortelmans. ‘Ik denk dat er bijvoorbeeld nogal wat singles waren die bang waren om alleen te vallen, als er nog eens een totale lockdown werd afgekondigd.’

Ook de toegenomen financiële onzekerheid houdt jongeren langer thuis. ‘De huurprijzen zijn de lucht ingegaan, net als de prijzen op de immobiliënmarkt’, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). ‘Veel jongeren die net afgestudeerd zijn, kijken op tegen kostenplaatjes die zij zich niet kunnen veroorloven. Dus kiezen ze voor de combinatie werken en toch thuis blijven wonen, om zo de nodige spaarcenten aan de kant te kunnen zetten.’

Zweden al op 19 jaar

Gezinssocioloog Dimitri Mortelmans durft weinig voorspellingen te doen over de komende jaren. ‘De gemiddelde leeftijd kan niet blijven doorstijgen – mensen willen niet eeuwig thuis blijven wonen natuurlijk. Daarom verwacht ik een stabilisatie. Misschien zelfs een inhaalbeweging: als iedereen die zijn verhuizing heeft uitgesteld, nu toch plots het nest verlaat. Maar we worden nu ook geconfronteerd met de ongeziene inflatie, torenhoge energiefacturen en prijzen die op álle vlakken de pan uitswingen. Misschien stellen jongeren de inhaalbeweging dus nog een aantal jaren uit.’

Met 26,2 jaar gaan Belgische jongeren iets sneller zelfstandig wonen dan het Europese gemiddelde (26,5 jaar). In Zweden wordt het ouderlijke nest het snelst verlaten: gemiddeld op 19 jaar. In Portugal blijven ze dan weer tot hun 33ste hangen. Dat heeft niet alleen te maken met de culturele verschillen tussen de Europese landen, maar ook met de uitdagingen waarvoor die landen staan.