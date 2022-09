Italiaanse regisseur maakt bekend dat hij als meisje ter wereld kwam

Op het filmfestival van Venetië vertelde Italiaans filmmaker Emanuele Crialese dat hij bij de geboorte een meisje was. Het inspireerde hem tot het maken van zijn nieuwe film L’immensità, die op het festival kanshebber is voor de Gouden Leeuw.

Cynici zullen zeggen dat het een promostunt is, maar Emanuele Crialese benadrukt zo vooral hoe persoonlijk het verhaal is dat hij vertelt met L’immensità. De Italiaanse film met Penélope Cruz in de hoofdrol speelt zich af in het Rome van de jaren zeventig. Cruz vertolkt Clara, een moeder van drie die gevangen zit in een liefdeloos huwelijk. Maar evenveel gaat het over Adriana, haar 12-jarige dochter die zich als een jongen identificeert.

‘Ik vond de inspiratie in mijn eigen kindertijd en in mijn eigen verhaal’, zei Crialese. ‘Ik was bij mijn geboorte biologisch gezien een meisje.’ Het was de eerste keer dat hij er publiekelijk over getuigde. ‘Op een gegeven punt moest ik de keuze maken. Of ik wilde leven of dood wilde. Je kiest er niet voor om dat pad te bewandelen. Je wordt zo geboren.’

Crialese noemt L’immensità de film die hij altijd al probeerde te maken. ‘Telkens nam ik me voor dat het mijn volgende film zou zijn, maar iedere keer moest hij plaats maken voor een ander verhaal. Het was alsof ik er nooit klaar voor was, alsof ik me er nooit volwassen genoeg voor voelde of er het zelfvertrouwen voor had.’

Bewustwording

L’immensità vertelt een relevant verhaal. De film illustreert dat lang voor de huidige bewustwording rond gender en identiteit ook al mensen worstelden met wie ze waren. Crialese is daar zelf het levende bewijs van, maar zijn film is niet foutloos. Hij pakt uit met visueel sterke taferelen, maar te vaak is de fotografische schoonheid ervan een doel op zich. Bovendien zorgt de dubbele focus - zowel moeder als dochter voeren een strijd - dat geen van beide verhaallijnen ten volle uitgediept wordt.

Cruz zet een aandoenlijke vertolking neer, maar de echte ster van deze film is Luana Giuliani als Adriana, die een grote naturel aan de dag legt.

Crialese maakte eerder al vier andere films, waaronder het historische Nuovomondo met Charlotte Gainsbourg. Met Respiro, zijn tweede film, viel hij twintig jaar geleden in de prijzen op het filmfestival in Cannes. Met Nuovomondo en Terraferma, zijn vorige film uit 2011, was hij al eerder een kanshebber voor de Gouden Leeuw in Venetië.

Zaterdag 10 september weten we wie dit jaar als winnaar van de hoofdcompetitie met de Gouden Leeuw aan de haal gaat.