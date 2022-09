Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Donald Trump, was een paar weken geleden een plaats delict. Er slingerden honderden vertrouwelijke documenten rond die de voormalige president had moeten afgeven bij zijn aftreden. Welke documenten hield Trump achter en waarom? Wat waren de veiligheidsrisico’s? En speelt deze saga in de kaart van zijn tegenstanders?