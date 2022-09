Union kent geen problemen met Zulte Waregem en pakt de volle buit

Union heeft een 1-3-zege geboekt op het veld van Zulte Waregem. De driepunter kostte evenwel meer moeite dan de uitslag doet uitschijnen. Er was een lichte strafschop nodig van Teuma om in de eerste helft de ban te breken, waarna Adingra en Eckert Ayensa de partij in de tweede helft beslisten.

Halloween is pas op 31 oktober, maar toch spookt het begin september al in de Elindus Arena. Eerst was er immers de spookpenalty waardoor Union op voorsprong kon komen en iets voor elven werd in de catacomben ook het degradatiespook gespot. Het is een harde, maar enige mogelijke conclusie na een nieuwe nederlaag van Essevee en een voorlaatste plaats na zeven speeldagen. Vorig jaar werd de thuisnederlaag tegen Union nog de zwanenzang voor Francky Dury en niet dat het bij Mbaye Leye zo’n vaart zal lopen, maar de Senegalees zal alleszins wel aan bezinning toe zijn. Zijn team kon immers opnieuw niet overtuigen.

Eerlijk is eerlijk: Essevee werd zondagavond ook niet echt geholpen door de arbitrage. Zo was de penalty die het in de slotfase van de eerste helft tegen kreeg, wel erg licht. In een schijnbaar onschuldig duel had Ciranni Lazare tegen de knie getikt. De Ivoriaan ging neer en schreeuwde om een penalty. Niemand gaf evenwel een kick, behalve de VAR. De man in Tubize riep scheidsrechter Denil naar het scherm en die wees uiteindelijk ook naar de stip. Teuma zette de strafschop feilloos om.

Een domper voor Essevee, want na een moeilijke start had Essevee de controle. Niet dat het steriele overwicht kansen opleverde, maar veel zorgen moest Sammy Bossut zich tot aan de 0-1 ook niet maken. De grootste kans was voor Adingra, maar de Ivoriaan die Lapoussin verving plaatste de bal naast. De vicekampioen presenteerde zich allesbehalve op zijn sterkst. De ideeën van Lapoussin – op de bank met het oog op de Europese trip naar Union Berlin komende donderdag – werden gemist bij de Unionisten. De penalty kwam voor hen dan ook als een geschenk uit de hemel. Tot groot ongenoegen van de Waregemse aanhang.

Die had tot dan echter ook nog niet veel gehad om zich aan op te trekken. Voetballend geraakte de thuisploeg immers moeilijk tot aan de overkant en het alternatief – de lange bal op Jelle Vossen – was telkens een kolfje naar de hand van Burges. Bijna werd het op slag van rust nog wat pijnlijker, maar een goal 0-2 van Lazare werd gelukkig voor Essevee afgevlagd voor buitenspel.

Invaller Eckert Ayensa besliste de partij. Foto: BELGA

Union maakt het af na de pauze

Ook de eerste kans na rust was voor de Unionisten, maar Vanzeir kon een actie van Adingra niet afronden. Toch was het logischerwijs vooral Essevee dat (schuchtere) aanvallende intenties toonde. Zoden bracht het echter niet aan de dijk, want twintig minuten voor tijd had Union zijn schaapjes op het droge: eerst had Bossut nog een save in huis op een kopbal van Boniface, maar toen Tambedou even later een voorzet-schot van Adingra onderweg devieerde, was de doelman kansloos. 0-2 en boeken toe. Zeker nadat Denil zich nog meer tot kop van jut van de thuisaanhang profileerde. Na een onbeholpen actie van Tambedou wees hij opnieuw - dit keer wel terecht - naar de stip. De ingevallen Dennis Eckert Ayensa besliste de partij: 0-3.

Even later werd ook nog keepertrainer Gianny De Vos met een rode kaart naar de tribune gestuurd. Het kalf was nu helemaal verdronken voor Essevee. En dat ondanks de eerste profgoal van Stan Braem in de slotfase en een rode kaart voor Guillaume François.

Met een 5 op 21 en een voorlopige voorlaatste plaats weet men in Waregem nu al dat het een lang en moeilijk seizoen zal worden. Union nestelt zich met acht punten meer dan weer goed in het spoor van het koppeloton.