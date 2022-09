Vliegtuigje stort neer in Oostzee, van inzittenden geen spoor

Zondag is een Cessna-vliegtuigje uit Spanje neergestort in de Oostzee ter hoogte van Letland. Omdat alle contact met de piloot verbroken was, stuurden verschillende omringende landen straaljagers de lucht in om de situatie te controleren.

Om 14.56 uur is bij het Spaanse Jerez de la Frontera een in Oostenrijk geregistreerde Cessna 551 opgestegen, zonder een duidelijke bestemming. Er zouden vier mensen aan boord zijn geweest. Volgens de Duitse krant Bild zou het om een piloot, een man, een vrouw en haar dochter gaan.

Ter hoogte van Parijs en Keulen zou volgens Reuters het toestel twee keer zijn omgekeerd, om dan over Zweden naar koers te zetten naar de Baltische staten. Volgens de Franse luchtmacht passeerde het toestel ook in het Belgische en Luxemburgse luchtruim.

Om 19.37 uur verloor het vliegtuigje snel snelheid en hoogte, bij gebrek aan brandstof. Om 19.44 uur was het van de radar verdwenen. De Cessna crashte uiteindelijk in de Baltische Zee ten noordwesten van de Letse stad Ventspils. De Zweedse kustwacht heeft reddingsvliegtuigen, boten en een helikopter naar de plaats van de crash gestuurd. Voorlopig is er echter geen spoor van de inzittenden.

Voor de crash waren gevechtsvliegtuigen van de Navo vanuit Estland opgestegen om het toestel te volgen. Ook in Duitsland waren gevechtsvliegtuigen opgestegen om een kijkje te nemen. In Frankrijk zou er ook een ‘scramble’ zijn geweest. ‘De pogingen om radiocontact te maken, waren vruchteloos en visueel contact kon geen activiteit in de cockpit vaststellen’, zegt de Franse luchtmacht in een persbericht.

Mogelijk is de piloot bewusteloos geraakt. Nog volgens Bild waren er vanuit de Cessna kort na opstijgen drukproblemen in de cabine gemeld. Eenmaal voorbij het Iberisch schiereiland viel het contact uit.