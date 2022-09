‘Twee leiders Nederlands-Belgische drugsbende gearresteerd in Spanje’

In het Spaanse Marbella zijn twee spilfiguren van een belangrijke criminele organisatie gearresteerd. Volgens Spaanse media gaat het om een Nederlander en een Belg. Eén van hen zou op de vlucht geweest zijn voor de Belgische autoriteiten, meldt TeleCinco.

De aanhoudingen zijn het gevolg van een gezamenlijke operatie ‘Austral-Coles’ van de Spaanse Guarda Civil met de Belgische en Nederlandse politie. De operatie begon in 2020.

In maart van dat jaar werd in Brazilië 556 kilo cocaïne in beslag genomen, verstopt in een legale lading sojameel, gevolgd door een vondst in Antwerpen begin 2021 van 2.300 kilo, verstopt in een legale lading koffiebonen. Daarnaast onderschepte de politie nog twee andere ladingen drugs van dezelfde drugsbende, van respectievelijk 586 en 409 kilo, ditmaal in Rotterdam.

De gesmokkelde drugs waren bedoeld voor twee Nederlandse bedrijven en een Belgisch bedrijf. De politie kon achterhalen dat de organisatoren van de bewuste transporten aan de Spaanse Costa del Sol gevestigd waren. De twee spilfiguren zijn nu in hun luxevilla’s in Marbella opgepakt.

Ze konden worden opgepakt dankzij onder meer huiszoekingen in België, Nederland en Spanje, klinkt het. Daarbij werden nog eens zeven mensen opgepakt. Tot slot werden ook 3.800 kilo cocaïne, enkele dure auto’s en digitale gegevensdragers in beslag genomen.