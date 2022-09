Een vrouw als flik? Lachen!

Chantal Vantomme is terug. Mathias Sercu, die ook meespeelt in de reeks, bedacht en schreef met Chantal een spin-off rond de populaire politieagente uit Eigen kweek, vertolkt door Maaike Cafmeyer. Die hitreeks over het landsbouwersgezin Welvaert dat in een West-Vlaamse dorp cannabis begint te telen, liep uiteindelijk drie seizoenen op Eén.