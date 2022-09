AA Gent gooit eigen ruiten in op Charleroi

AA Gent heeft de kans gemist zich in de top-vier te nestelen. Door een domme rode kaart van Okumu verloren de Buffalo’s de grip en gingen ze finaal de boot in op Charleroi (2-1).

Charleroi heeft een punt gezet achter de recordreeks van AA Gent. Na dertien uitmatchen zonder nederlaag - een clubrecord - stapte het team van Hein Vanhaezebrouck voor het eerst nog eens met lege handen op de bus. En dat had Gent helemaal aan zichzelf te wijten. In nauwelijks twee minuten gooide het de eigen ruiten in.

Een vlotte uitzege leek nochtans in de maak. AA Gent – zonder de geblesseerde Hjulsager en met Odjidja op de bank – kwam halverwege de eerste helft op voorsprong bij de eerste echte kans van de wedstrijd. Samoise verstuurde een scherpe voorzet naar de verste paal, waar Hong met het hoofd zijn tweede van het seizoen binnen knikte: 0-1. Even reageerde de Zebra’s met een schot van Ilaimaharitra, maar Roef redde.

Offensief stelden de Zebra’s echter weinig voor. Na de nederlaag tegen Club Brugge verkoos Charleroi-trainer Edward Still een middenvelder (Ilaimaharitra) boven een aanvaller (Benbouali). Ontbrak overigens ook: een geblesseerde doelman Koffi, waardoor de Franse doelman Pierre Patron zijn debuut maakte. Patron was niet bepaald baas in zijn zestien, want Gent had nog voor het halfuur 0-2 moeten maken, wederom via de vleugels. Castro-Montes sneed naar binnen, bracht voor maar de inlopende Samoise mikte tegen de lat. In de rebound kon Cuypers niet profiteren.

Een rode kaart ontsierde de wedstrijd. Foto: BELGA

Non-avond voor Cuypers en Depoitre

Voorin hadden Depoitre en Cuypers werkelijk hun dagje niet. Ondanks al hun inzet lukten acties nauwelijks, gingen keuzes verkeerd en duels verloren. Van een echte connectie tussen de twee, zoals Depoitre die had met Tissoudali, is nog geen sprake. Toch hoefde Vanhaezebrouck zich geen zorgen te maken. Achterin leek het weer als een huis te staan, met vooral een weer sterke Torunarigha. Plots ging echter het licht uit bij zijn twee medemaats. Eerst stuurde Ngadeu een lange bal door de as in de verkeerde voeten. De omschakeling ging even snel als efficiënt: Morioka kon de 1-1 ongedekt binnen koppen. Enkele tellen later stond Gent met tien. In een duel werd Okumu stevig in de rug gepord door Mbenza en dat verdroeg de Keniaan niet. Hij duwde Mbenza terug, met twee handen, in de nek. Voor de aanvaller van Charleroi een reden om met het nodige misbaar tegen de grond te gaan, voor scheidsrechter D’Hondt om rood te trekken. Dom. Het dwong Gent om ruim een helft met vier achterin te gaan spelen.

Zorgane velt verdict

De vraag was hoe lang de Buffalo’s die minderheid zouden overleven. De zestien van Roef werd meer belaagd dan voor de rust maar groot gevaar van de thuisploeg kwam er aanvankelijk amper. Sinds het vertrek van Bayo en Zaroury blijft trainer Still voorin zoeken naar de juiste formule. Bovendien werkte Gent hard, met een bijzondere vermelding voor Hong. We hadden graag zijn loopstatistieken gezien want zoals de Zuid-Koreaan maar bleef sprinten, dat grensde aan het ongelooflijke.

Het onvermijdelijke gebeurde toch. Toen Kayembe – de hele avond baas boven Depoitre - even doorstootte en Tchatchoua naar de achterlijn stuurde, volgde een teruglegger die alles en iedereen voorbij ging. Behalve de inlopende Zorgane: 2-1.

Ondanks de inbreng van Lemajic, Odjidja en Hanche-Olsen was er van een slotoffensief geen sprake. Gent verliest domme punten en ziet Charleroi over zich heen wippen in de stand.