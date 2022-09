Lancering maanvlucht zal nog even op zich laten wachten, wat is er aan de hand? ‘Beter dit dan ontploffing in de lucht’

De lancering van Nasa-raket Artemis I is voor de tweede keer op een week tijd uitgesteld door technische problemen. Een volgende poging zou nu pas voor over enkele weken zijn. ‘Er wordt al gesproken over gezichtsverlies. Maar beter te voorzichtig dan een ontploffing in de lucht’, zegt wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel.

Zaterdag moest draagraket Artemis I in Florida gelanceerd worden om de onbemande Orion-capsule naar de maan de slingeren. Een eerste stap in de richting van het ultieme doel: tegen 2025 of 2026 opnieuw ...