Antwerp evenaart beste seizoensstart sinds 1930 met simpele zege tegen Westerlo

We waren op de Bosuil getuige van een stukje geschiedenis. Antwerp won tegen Westerlo voor de zevende keer op rij en evenaart zo het beste seizoensbegin sinds 1930. Westerlo moet dringend nog eens punten pakken met het oog op het behoud.

Vier goals op één week tijd. Het verhaal van de spitsen en de ketchup-fles – één keer het eruit spat, is het meteen met hopen – is ook van toepassing op Vincent Janssen. De Nederlander zette Antwerp op voorsprong met een perfecte strafschop, die uitgelokt was door Jurgen Ekkelenkamp. De zomeraanwinst kreeg alweer de voorkeur op Radja Nainggolan, nochtans goed aan het seizoen begonnen, en dat loonde dus via die penalty. Ekkelenkamp zelf was minder gelukkig in de afwerking.

Tot die 1-0 hield promovendus Westerlo gelijke tred met de leider van het klassement. Het creëerde een paar momenten, maar Jean Butez moest nooit mirakelreddingen verrichten. Ook Antwerp was niet supergevaarlijk, tot het dus hulp kreeg van De Cuyper in de zestien: de bal ging terecht op de stip, de Bosuil mocht juichen: 1-0 aan de pauze.

Na de rust kwam Westerlo meteen dreigen via Nene: Butez moest zijn volley pareren. Het was evenwel Antwerp dat tot scoren kwam na een mooie collectieve aanval op de omschakeling. Janssen was sterk als aanspeelpunt – hij wordt match na match beter -, Yusuf stuurde debutant Calvin Stengs weg, hij bediende op zijn buurt de lopende Ekkelenkamp. De aanvallende middenvelder kraakte zijn schot en zorgde zo voor de perfecte assist op de goed gevolgde Miyoshi: 2-0, wedstrijd gespeeld.

In het slotfase mochten de supporters nog eens vieren. Invaller Anthony Valencia zorgde met het hoofd voor de 3-0-eindstand. De flankaanvaller is telkens weer een plezier om naar te kijken.

Antwerp start het seizoen zo met zeven zeges op een rij en evenaart zo het beste seizoensbegin sinds 1930. Jammer van die Europese uitschakeling, maar voorlopig lijkt de keuze voor Mark van Bommel toch zeer goed uit te draaien. Het mag duidelijk zijn dat dit Antwerp dit seizoen vol voor de titel zal meespelen. Anderlecht bijvoorbeeld volgt al op elf punten – om maar te zeggen.

Westerlo kon dan weer te weinig tegenwerk bieden in Deurne Noord. De Kemphanen wisten al te charmeren sinds hun terugkeer, maar het wordt toch ook dringend zaak om wat meer punten te gaan pakken. Voorlopig heeft het er slechts zes, daarmee bengelt het onderaan het klassement. Ter herinnering: er zijn dit seizoen drie degradanten.