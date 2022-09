Max Verstappen bezorgt thuisfans opnieuw delirium met vlotte zege in Zandvoort

Max Verstappen heeft zijn tiende zege van het seizoen geboekt. En eentje die kan tellen: hij won voor het tweede opeenvolgende jaar zijn thuisrace in Zandvoort. De Nederlander kwam nooit écht in de problemen, George Russell en Charles Leclerc mochten mee het podium op.

Laat ons er vooral geen doekjes om winden: Max Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel al met één hand beet. De Nederlander staat mijlenver voor in het WK, maar dat betekent niet dat hij al op zijn lauweren zal rusten. Zeker niet dit weekend, want tienduizenden in oranje getooide fans trokken naar Zandvoort om er hun grote held aan het werk te zien. Elk resultaat dat minder was dan vorig jaar - toen Verstappen in Zandvoort won - zou een teleurstelling zijn.

De thuisrijder stelde op zaterdag allesbehalve teleur. Hoewel het circuit van Zandvoort op papier iets beter bij de Ferrari paste, stelde Verstappen met een minimaal verschil de pole position veilig. Het gat met nummer twee Charles Leclerc: 0,021 seconden. Dat beloofde voor de race op zondag.

Hoe verliep de start?

Ondanks dat het circuit van Zandvoort één van de nauwste op de kalender is, werd het een cleane start. Verstappen behield de leiding voor Leclerc, Carlos Sainz Jr., Lewis Hamilton en Sergio Pérez: Sainz en Hamilton raakten elkaar wel heel even aan. Ook in het achterveld gebeurden er in de openingsronde geen gekke dingen: Kevin Magnussen belandde met zijn Haas wel in het zand in de tweede ronde.

Max Verstappen. Foto: EPA-EFE

Hoe kwam de zege tot stand?

Verstappen nam de race meteen in handen: beetje bij beetje reed hij weg van eerste achtervolger Leclerc. Dat gat werd alleen maar groter toen bleek dat de Ferrari’s meer last hadden van bandenslijtage. Sainz kon in de andere Ferrari het tempo van de twee leiders al helemaal niet volgen en moest eerder achteruitkijken naar Hamilton: de Spanjaard zou uiteindelijk naar plek zes terugvallen toen de mecaniciens van Ferrari niet op tijd klaarstonden bij zijn eerste pitstop.

Na de eerste reeks pitstops van de leiders kwam Hamilton op kop voor teammaat George Russell: de twee Mercedes-rijders waren gestart op mediumbanden en konden dus een stuk langer doorgaan, in tegenstelling tot de Red Bulls en Ferrari’s (die op softs vertrokken, red.). Hamilton en Russell behielden die posities even, tot Verstappen Russell bijhaalde en prompt langs de Brit ging. Hamilton en Russell kwamen nadien beiden naar binnen voor hun eerste pitstop.

Verstappen leek de zege beet te hebben toen Yuki Tsunoda technische problemen kreeg met zijn AlphaTauri. De Japanner parkeerde zijn auto, vertrok nadien weer richting pitstraat, om vervolgens door te rijden en zijn wagen toch te parkeren. Hoogst bizar, want door dat vreemde moment moest de virtuele safety car uitgeroepen worden. Verstappen profiteerde daarvan om zonder al te groot tijdsverlies nieuwe banden te halen.

De race werd vervolgens nog eens op zijn kop gezet toen Valtteri Bottas op de lange rechte lijn stilviel. Deze keer moest de echte safety car de baan op: Hamilton haalde geen nieuwe banden en kwam zo weer op kop, voor Verstappen, Russell en Leclerc - die wél verse zachte banden kregen. Verstappen verspilde geen tijd en nam Hamilton bij de herstart onmiddellijk te grazen.

Terwijl Verstappen in de slotfase naar zijn tiende zege van het seizoen kon cruisen - tot groot jolijt van zijn fanatieke aanhang - tuimelde Hamilton op zijn oude banden nog van het podium. Eerst zag hij teamgenoot Russell passeren, nadien volgde ook Leclerc nog. Hamilton moest dus vrede nemen met een vierde plek, maar kon wel Sainz en Pérez nog afhouden. Sainz kreeg wel nog een tijdstraf van vijf seconden omdat hij bij zijn laatste pitstop in het pad van Fernando Alonso werd weggestuurd, waardoor hij nog naar plek acht terugviel - achter Pérez, Alonso en Lando Norris. De laatste punten waren voor Esteban Ocon en Lance Stroll.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De Grote Prijs van Nederland was zeker niet de spannendste race van het jaar. Dat werd ook niet verwacht omdat inhalen hier behoorlijk moeilijk is, maar door de virtuele safety car en safety car in de tweede helft van de race - en de wisselende strategieën die daarbij horen - werd het toch nog een beetje uitkijken of Verstappen wel zijn slag thuis zou halen. En er was zeker wel wat te beleven op de baan qua gevechten.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Verstappen andermaal een uitstekende zaak doet in het wereldkampioenschap. Hij heeft nu 109 punten voorsprong op zowel Leclerc als Pérez: zelfs als hij de volgende vier races uitvalt, zal hij dus nog altijd leider zijn. Die tweede wereldtitel komt steeds dichterbij. Volgende week kan hij de volgende stap zetten in Monza, waar de Grote Prijs van Italië op het programma staat.