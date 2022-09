Neerslagtekort in Vlaanderen nu groter dan tijdens droge zomer van 1976

Het hydrologisch neerslagtekort - de combinatie van weinig neerslag en veel verdamping - heeft voor het eerst dat van zowel 1976 als dat 2018 overschreden. Dat meldt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven op Twitter.

Het hydrologisch tekort bedraagt volgens professor hydrologie Patrick Willems meer dan 350 millimeter, of 350 liter water per vierkante kilometer. Het gaat om een gemiddelde voor heel Vlaanderen, waarbij sommige regio’s - zoals delen van Oost- en West-Vlaanderen - harder getroffen zijn dan andere.

Het neerslagtekort wordt berekend vanaf de start van de hydrologische zomer, op 1 april. Vanaf dan verdampt er verhoudingsgewijs meer water dan dat er neerslag valt. Nu zitten we dus, na ruim 150 dagen, met een historisch hoog tekort, blijkt uit de gegevens van Willems. Dergelijk hydrologisch tekort komt gemiddeld ongeveer één keer om de vijftig jaar voor. Niet alleen het gebrek aan regen was dit jaar opvallend, ook de grote verdamping door de vele zonneschijn en hoge temperaturen, zei Willems eerder al.

Dat het tekort van 2022 dat van 1976 zou overschrijden, zat eraan te komen. Juli en augustus waren de droogste zomermaanden ooit. Er viel in juni, juli en augustus (de drie maanden die de meteorologische zomer uitmaken) amper 110,6 mm regen in Ukkel. Normaal is dat meer dan twee keer zoveel, met name 234,2 mm (het gemiddelde sinds 1991, de huidige referentieperiode). Het was de negende droogste zomer sinds het begin van de metingen in 1833.

Code oranje voor twaalf Luxemburgse gemeenten

In de provincie Luxemburg worden twaalf gemeenten gevraagd om hun waterverbruik te beperken. Het drinkwater in deze gemeenten is afkomstig van het stuwmeer van Nisramont, maar daar staat het water historisch laag, aldus de Waalse watermaatschappij SWDE (Société wallonne des Eaux) die een waarschuwing heeft uitgestuurd.

Het gaat om de gemeenten Bastenaken, Bertogne, Fauvillers, Houffalize, La Roche, Marche-en-Famenne, Martelange, Neufchâteau, Rendeux, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre et Wellin. ‘De code oranje is een aanbeveling, geen verplichting. Het gaat om een voorzorgsmaatregel’, aldus de SWDE-woordvoerder. Ook de Vlaamse Droogtecommissie verwacht dat er komende week bijkomende maatregelen nodig zullen zijn.