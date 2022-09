CD&V wil kinderbijslag fors optrekken: ‘Huidig systeem is achterhaald’

Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle en zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi (CD&V) pleiten voor een volledige indexering van het Groeipakket. Daarmee zouden ze een beslissing van hun eigen ex-minister Wouter Beke terugdraaien.

De uit de pan swingende energiefactuur noopt tot ingrijpen, willen we niet meer mensen in armoede laten verzeilen, weet CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Hij pleit voor een volledige indexering van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Dat zei hij zondag in het VTM Nieuws. Eerder op de dag had zijn partijgenoot Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Armoedebestrijding, hetzelfde pleidooi gehouden in De Zondag.

‘Het huidige systeem is achterhaald door de realiteit, dus moeten we het hervormen. Extra investeren in het Groeipakket is een absolute prioriteit voor CD&V’, vertelt Dalle. ‘Dat zal geld kosten, dat besef ik ook. We moeten daarom goed bekijken wanneer we wat kunnen doen. We zullen ook elders geld moeten vinden, want ik wil niet dat we onze budgettaire discipline lossen.’

Krimppakket

Het Groeipakket is sinds 2019 een Vlaamse bevoegdheid, de regering-Jambon besliste toen om de kinderbijslag niet langer te koppelen aan de index, maar om te werken met een vaste verhoging van twee procent per jaar. In september vorig jaar voerde de Vlaamse regering een besparingsoperatie uit en werd er, onder toenmalig minister van Welzijn Wouter Beke (eveneens CD&V) geknipt in het Groeipakket; de twee procent werd teruggeschroefd naar een jaarlijkse vaste verhoging van één procent.

De Gezinsbond reageerde toen al teleurgesteld en sprak van een ‘krimppakket’ in plaats van een Groeipakket. Ook de oppositiepartijen en armoedeorganisaties stonden toen op hun achterste poten.

Een jaarlijkse indexering van het Groeipakket met één procent, terwijl de inflatie vandaag intussen al bijna tien procent bedraagt, dat is niet meer houdbaar vinden Dalle en Mahdi. Ze willen de kinderbijslag opnieuw koppelen aan de gezondheidsindex, en dus mee laten stijgen met de inflatie. ‘Wij zien de kinderbijslag als een gedeeltelijke compensatie voor de kosten van de opvoeding. Dat is het uitgangspunt. Als de kosten voor de opvoeding stijgen door de inflatie, dan móet de kinderbijslag mee stijgen’, zegt Dalle in het interview in De Zondag.

Alle hens aan dek tegen armoede

De indexering van de huur beperken, is volgens Mahdi dan weer geen goed idee. ‘Het loon wordt geïndexeerd, dus waarom de huur niet?’ Wel pleit hij voor een vereenvoudiging van de huurpremies en het verlagen van de lasten op arbeid, een dossier van partijgenoot en federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Hij is ook voorstander van een uitbreiding van het sociaal tarief tot de lage middenklasse, die vandaag uit de boot valt.

Momenteel groeit in Vlaanderen bijna één kind op de acht op in armoede. Zal dat sterk toenemen? Volgens Dalle is de situatie dubbel. ‘Het globale armoedecijfer in Vlaanderen is 8,5 procent, het laagste peil in twintig jaar. Maar we moeten het sterk relativeren. Door de inflatie is het alle hens aan denk. Als we niet opletten, stevenen we binnen de twee jaar af op het hoogste peil.’

De Vlaamse begrotingsbesprekingen gaan later deze maand van start.