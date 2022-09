Fabio Silva behoedt Anderlecht voor derde nederlaag op rij

Anderlecht is thuis tegen OH Leuven niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel. Paars-wit moest twee keer een achterstand ophalen. Jan Vertonghen debuteerde in de tweede helft, die andere debutant - Amadou Diawara - luidde met balverlies de 1-2 in.

De wedstrijden tegen Leuven was er eentje met het mes op de keel voor Anderlecht. Paars-wit haalde 0 op 6 in de competitie en zou bij verlies al op minstens negen punten van leider Antwerp staan. Het was overigens al puzzelen voor Felice Mazzu: Yari Verschaeren, Francis Amuzu, Kristian Arnstad en Mario Stroeykens ontbraken met buikgriep. Op de koop toe was ook Benito Raman op training uitgevallen met een enkelblessure. Nieuwkomer Jan Vertonghen begon nog op de bank, maar Amadou Diawara stond onmiddellijk aan de aftrap, naast de gerehabiliteerde Anour Ait El Hadj. Ook Sadiki en Esposito begonnen aan de wedstrijd.

Kwieke Tamari

OH Leuven begon het gevaarlijkste aan de wedstrijd. Tamari kapte Delcroix uit, maar besloot in de handen van Van Crombrugge. Aan de overkant had Esposito hetzelfde in gedachten maar de Italiaan stond – niet voor het laatst – buitenspel. El Hadj toonde zich de gretigste Brusselaar. Hij bediende Fabio Silva met een knap hakje, maar de bal kwam net niet aan. De Portugees was ook gretig en zorgde voor al het gevaar van de thuisploeg, maar hij kon zijn doelpogingen nooit kadreren. OHL loerde wat op de tegenaanval, en dat loonde: Tamari dropte de bal knap in de rug van Hoedt uit Debast en Thorsteinsson – compleet uit het oog verloren door Murillo – controleerde de bal knap en schoot overhoeks binnen. Paars-wit probeerde wel te combineren, maar slordigheden zorgden ervoor dat ze nooit de spitsen in stelling konden brengen.

Vertonghen, Hoedt en Silva. Foto: BELGA

Debutant in mineur

Mazzu koos ervoor om nog niet te wisselen bij de rust, maar lang liet hij Vertonghen niet meer wachten: minuut 55 ging het Lotto Park uit zijn dak toen het nieuwe nummer 14 Delcroix mocht komen vervangen. Anderlecht probeerde OHL tegen de eigen zestien te drukken, al vielen er geen grote kansen te noteren. Het was zowaar Vertonghen die met een kopballetje op corner halfweg de tweede helft het gevaarlijkst was. Het bleef opletten voor OHL: de kwieke Tamari krulde de bal net voorbij de tweede paal, en aan de overkant raakte de ingevallen Duranville net niet voorbij Cojocaru. Het was slechts uitstel van exceutie voor OHL: Ashimeru gaf de bal aan de nog altijd maar zestienjarige winger, die hem knap tegen de touwen trapte van buiten de baklijn.

Het leek alsof de ban gebroken was voor Anderlecht, maar niets was minder waar: de debuterende Diawara liet hem het leer te makkelijk ontfutselen door Maertens, die Tamari bediende en de Jordaniër maakte het simpel af. Voor de van AS Roma overgekomen Diawara een serieuze domper.

Paars-wit monopoliseerde vervolgens de bal en kampeerde rond de zestien van Leuven, maar wilde het telkens te mooi doen. Toen de bal via een Leuvens been bij Silva kwam, twijfelde de Portugees niet en trapte hij overhoeks binnen. Ondanks enkele kleine kansjes bleef het 2-2. OHL blijft in de top-vier staan, terwijl Anderlecht in de middenmoot blijft bengelen.