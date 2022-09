Jens Dendoncker en Lauren Versnick uit elkaar

Na een relatie van vier jaar gaan comedian Jens Dendoncker (32) en model Lauren Versnick (28) uit elkaar. Dat laten ze weten op sociale media.

‘Na vier mooie, en bij momenten ook intense jaren, hebben we besloten om elk onze eigen weg te gaan. Liefde komt in vele gedaantes. Elkaar durven loslaten om te kunnen groeien, is daar deel van. Dat doen we in vriendschap en met respect voor elkaar’, klinkt het. ‘Op alle vlakken blijven we dan ook elkaars trouwste supporters en grootste fans.’

Dendoncker en Versnick, de dochter van Lynn Wesenbeek, leerden elkaar kennen tijdens de productie van Hoe zal ik het zeggen?. Sinds 2019 waren ze een koppel.

In 2020 liet Dendoncker zich opnemen op een psychiatrische afdeling om van zijn angstgevoelens af te geraken. ‘Die angstgevoelens sluimerden al langer en de laatste weken was het voor mij en mijn omgeving duidelijk dat er stappen moesten worden ondernomen om hier met professionals aan te werken’, zei hij. Hij bedankte toen iedereen voor de steun en hulp, in het bijzonder ook Lauren Versnick.