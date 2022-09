Zo wil Duitsland de hoge energieprijzen aanpakken

De Duitse regering heeft een akkoord gevonden over een derde hulppakket om de hoge energieprijzen het hoofd te bieden. De steunmaatregelen kosten meer dan 65 miljard euro.

Het is al het derde steunpakket voor de Duitse burgers dat de regering van Olaf Scholz overeengekomen is. Er komt onder meer een opvolger voor het goedkope vervoerbewijs van 9 euro per maand voor alle openbaar vervoer dat tijdens de zomer erg populair bleek. Daarvoor trekt de regering 1,5 miljard euro uit. Ook de deelstaten moeten nog akkoord gaan.

Gepensioneerden en studenten hebben recht op een eenmalige premie van respectievelijk 300 en 200 euro om hen te helpen hun energiekosten te betalen. De uitkeringen worden opgetrokken en de kinderbijslag wordt met 18 euro per maand verhoogd voor eerste en tweede kinderen. De regering wil bepaalde sociale voordelen koppelen aan de huidige of verwachte inflatie.

Belangrijk is ook dat de regering een prijsplafond wil invoeren voor een basisniveau van energieconsumptie. Daardoor zouden de consumenten enkel wanneer ze meer verbruiken de hogeren prijzen moeten betalen. Door de overwinsten van de energiebedrijven af te romen, wil de regering het algemene prijsniveau drukken. Om de elektriciteitsmarkt te hervormen, kijkt Duitsland in eerste instantie naar Europa, waar volgende week overleg staat gepland. Maar als de EU niet over tijdig over de brug komt, is Duitsland bereid zelf het initiatief te nemen om de overwinsten af te romen en de consument te ontlasten.

Bondskanselier Scholz maakte zich tijdens zijn persconferentie sterkt dat Duitsland komende winter niet met een energietekort te maken krijgen. Het kostenplaatje van 65 miljard euro is meer dan de twee vorige hulppakketten samen. In totaal gaat het om 95 miljard euro. ‘Dat is zeer veel, maar het is nodig’, zei Scholz.