Voortvluchtige die enkelband doorknipte gearresteerd in Antwerpen

Na drie maanden is voortvluchtige Abdelgani El Haouari woensdag in Merksem opgepakt. Hij werd op 31 mei veroordeeld tot negen jaar cel, maar enkele minuten voordien knipte hij zijn enkelband door en nam hij de vlucht.

Op 31 mei 2022 werd Abdelgani El Haouari veroordeeld voor feiten van diefstal met verschillende verzwarende omstandigheden. Maar enkele minuten eerder ontdeed El Haouari zich van zijn enkelband waarna elk spoor van de man ontbrak.

Niet alleen het feit dat El Haouari zijn enkelband kon loskrijgen is opvallend. De man werd namelijk al in 2007 veroordeeld tot levenslang. Hij kwam vrij nadat hij een derde van zijn straf had uitgezeten. Hij kreeg een enkelband in afwachting van zijn veroordeling in Leuven voor diefstal met verschillende verzwarende omstandigheden.

Het Fast-team van de federale politie kon de voorbije maand meerdere voortvluchtigen arresteren. Maar liefst tien mensen konden worden aangetroffen, sinds begin september werden al twee voortvluchtigen gearresteerd. De federale politie is tevreden. ‘Niet enkel wegens het hoge aantal arrestaties, maar vooral ook door de zwaarte van de straffen die zij nu niet langer kunnen ontlopen’, zegt diensthoofd Gerry Van Loock.

Het Fast-team werkt niet alleen samen met andere eenheden van de federale politie en lokale politiezones maar heeft ook zeer goede banden met buitenlandse FAST-eenheden.