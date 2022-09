Paus ontbindt leiding Orde van Malta

Paus Franciscus heeft een decreet gepubliceerd waarbij de leiding van de Orde van Malta wordt ontbonden. Tegen begin volgend jaar moet een nieuwe Grootmeester gekozen worden.

De Ridders van de Orde van Malta liggen al lang op ramkoers met paus Franciscus, die in hun ogen veel te progressief is. Sinds enkele jaren is er een crisis over het leiderschap. Na een jarenlange impasse gaf paus Franciscus in oktober vorig jaar aan kardinaal Silvano Tomasi de bevoegdheden om het bestuur te veranderen. De onderhandelingen hierover mislukten en dus grijpt de paus nu zelf in. De huidige soevereine raad wordt ontbonden: er komt een nieuwe, voorlopige raad die moet toezien op het bestuur. De dertien leden werden persoonlijk door paus Franciscus benoemd. Het nieuwe grondwettelijke charter gaat in ‘met onmiddellijke effect’.

Tegen begin volgend jaar moet een nieuwe raad en een nieuwe Grootmeester - het hoogste ambt in de Orde - gekozen worden. De laatste Grootmeester - de Italiaan Giacomo Dalla Torre - is in april overleden. De Grootmeester zal voortaan niet meer van adellijke afkomst moeten zijn en wordt ook niet meer voor het leven gekozen. Ze worden voor tien jaar gekozen en die termijn kan slechts een keer verlengd worden. Vanaf de leeftijd van 85 jaar zullen ze moeten aftreden.

De interventie van het Vaticaan stuitte eerder al op kritiek binnen de Orde, omdat dit de soevereiniteit zou schenden. Maar in het pauselijke decreet van zaterdag wordt erop gewezen dat de organisatie een religieuze orde is, die dus van de Heilige Stoel afhangt en altijd speciale bescherming heeft genoten. Ook in het verleden waren er al pauselijke interventies. De paus wijst er ook op dat de hervorming gebeurde op initiatief van Tomasi.

De Orde van Malta gaat terug tot 1048. Toen bouwde ze in Jeruzalem een abdij met hospitaal om pelgrims, armen en zieken te verzorgen. In 1113 werd ze onder de bescherming van de Heilige Stoel geplaatst. Wat doen ze? Zich wijden aan twee doelen: zieken en behoeftigen verzorgen enerzijds, en het christelijke geloof verdedigen anderzijds.

Ze heeft een unieke status in het internationaal recht, met de mogelijkheid om volwaardige diplomatieke betrekkingen te onderhouden, en een zetel als permanente waarnemer bij de Verenigde Naties. De orde telt zo’n 13.500 leden. De Orde van Malta dook op in het onderzoek naar Kazachgate en de mogelijke beïnvloeding van Belgische politici om de afkoopwet snel goed te keuren. De verruimde minnelijke schikking maakt het sinds 2011 mogelijk dat fraudeurs geld betalen om het in hun strafzaak niet tot een proces te laten komen.