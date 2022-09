Barack Obama wint Emmy voor beste verteller

Barack Obama, oud-president van de Verenigde Staten, heeft de Emmy voor beste verteller gekregen voor zijn werk in de Netflix-documentaire Our great national parks. Dat heeft de Amerikaanse Televisieacademie bekendgemaakt.

De uitreikingsceremonie zelf zal plaatsvinden op 13 september. Kleinere prijzen worden vooraf aangekondigd.

Andere genomineerden in de categorie voor beste verteller waren de voormalige NBA-ster Kareem Abdul-Jabbar (Black patriots: heroes of the civil war), actrice Lupita Nyong’o (Serengeti II) en de Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough (The mating game).

Obama is de tweede president die een Emmy won. In 1956 won Dwight D. Eisenhower, maar in zijn geval ging het om een ereprijs. Donald Trump was twee keer genomineerd met de realityshow The apprentice.

Na zijn afscheid als president in 2017 schreven Barack Obama en zijn echtgenote Michelle hun memoires. Naast hun stichting zonder winstoogmerk richtten ze een productiebedrijf op dat een contract tekende met Netflix voor een geschatte waarde van enkele tientallen miljoenen dollars.

De eerste documentaire van hun bedrijf, American factory, won een Oscar voor beste lange documentaire en een Emmy voor regie. Maar het waren in dat geval de regisseurs die de prijzen kregen, niet de Obama’s.