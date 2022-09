Trump haalt uit naar Biden: ‘Hij is zelf de staatsvijand’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond in een speech hard uitgehaald naar de huidige president Joe Biden. Ook de FBI-raid in zijn residentie in Mar-a-Lago moest het ontgelden tijdens zijn eerste publieke optreden sinds de inval.

Trump reageerde tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania op de felle speech die Biden donderdag heeft gegeven.

‘Bidens toespraak was niets dan haat en woede’, zei Trump, die in de staat twee Republikeinse kandidaten voor de tussentijdse Congresverkiezingen in november steunt. Hij beschuldigde Biden ervan dat die zijn aanhangers als ‘bedreigingen voor de democratie’ en ‘vijanden van de staat’ omschreef. ‘Hij is zelf de staatsvijand, samen met de groep die hij controleert’, reageerde Trump.

Biden noemde het extremisme van Trump en zijn aanhangers een bedreiging voor de democratie. Na kritiek verduidelijkte Biden vrijdag dat hij niet alle aanhangers van Trump als een bedreiging beschouwt, wel diegenen die geweld gebruiken of het geweld niet veroordelen.

Trump ging ook andermaal in op de FBI-inval waarbij documenten uit zijn woonst werden meegenomen. De ex-president omschreef de inval als ‘het meest frappante voorbeeld van de reële dreigingen die wegen op de vrijheid van de Amerikanen’ en ‘een van de meest shockerende voorbeelden van machtsmisbruik uit de Amerikaanse geschiedenis’.

De FBI verdenkt Trump ervan geheime documenten te hebben meegenomen. In het totaal werden bij de inval meer dan 11.000 overheidsdocumenten in beslag genomen.

‘Het was niet alleen raid op mijn woning, maar ook op de dromen en aspiraties van elke burger voor wie ik heb gestreden sinds ik in 2015 van de gouden roltrap ben afgedaald, toen ik het volk wou vertegenwoordigen’, zei hij.

Trump speechte bijna twee uur op de campagnebijeenkomst. Naast kritiek op het onderzoek van de FBI haalde hij ook bekende thema’s aan, zoals de valse beweringen dat de verkiezingen waren vervalst.