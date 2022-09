Standard verslaat KV Oostende met kleinste verschil en maakt sprongetje in klassement, Kustboys blijven achter met 0 op 12

Standard klimt stilaan uit het dal, en dat na een erg moeizame zege tegen KV Oostende (1-0). Die waren zowat de hele wedstrijd de evenknie van de Rouches, maar misten peper en zout in de zone van de waarheid. Dragus knalde KVO uiteindelijk richting 0 op 12.

De hele rechterkolom staat op een zakdoek, inclusief Standard en KV Oostende. De Rouches zijn tegenwoordig een topploeg in verval, de Kustboys moesten zich herpakken na nul op negen en een vrije val. En een bus meegereisde supporters zag hoe KVO dat ook probeerde. Het initiatief was voor de bezoekers, die via een vlam van Hornby meteen een waarschuwing uitvaardigden. Bodart zweefde nog van onder de lat. Standard nam na een korte studieronde op het kwartier dan toch het heft in handen, maar kwam niet verder dan halve kansjes. Balikwisha besloot te centraal.

De beste kans voor de rust was voor Ambrose. Een goede combinatie door het hart van de verdediging kwam bij de spits van Guadeloupe terecht. Die mikte op Bodart, die de meubelen andermaal moest redden voor Standard. Het sein om nog eens terug te slaan - de eerste helft was best wel entertainend. Amallah zette zelf een actie op en vond Hubert op zijn weg, de rebound van Emond stierf op de lat. Voor de rust vloekte KVO nog dat het niet op voorsprong stond. Een verre vrije trap van Hornby week onderweg af en liet Bodart aan de grond genageld. De goalie had geluk dat de bal via de binnenkant van de paal terug het veld in rolde. Een boeiende eerste helft had zeker een goaltje verdiend, maar die viel niet.

Pingpong

Een gokje wagen tijdens de rust wie zou winnen? Dan had je een hele goede glazen bol nodig. Standard en KV Oostende hielden elkaar perfect in evenwicht op het veld, een correcte weerspiegeling van de actuele situatie in het klassement. KVO vond kort na de rust wel iets meer de ruimte. Een vloeiende aanval werd bijna in doel gelopen door Albanese ware het niet dat Ngoy in extremis nog kon wegwerken. Net niet voor Oostende.

Foto: belga

Maar ook aan de overkant was het plots bijna bingo. Een center van Ngoy werd aan de tweede paal terug voor doel gebracht, maar Dragus legde de bal naast. Pingpong op Sclessin. Op het uur had Standard trouwens al vier keer gewisseld, terwijl Vanderhaeghe nog geen vers bloed bracht. In minuut 67 was het uiteindelijk prijs voor Standard: Amade werkte een bal dramatisch weg in de zestien, en Dragus vlamde de 1-0 via de lat voorbij Hubert. Het gebrek aan Oostendse efficiëntie in en rond de zestien werd zo genadeloos afgestraft.

Vreemd genoeg viel de boel dan een beetje stil. Een klein kwartier voor tijd vuurde Ambrose een raket af - net over - en luttele minuten voor tijd kreeg Atanga een open kans op de gelijkmaker. Bodart stond pal met een beenveeg. Het had bloed zweet en tranen gekost, maar Standard hield uiteindelijk toch de zege thuis tegen KVO en pakt zes op zes. De Kustboys moeten volgende week vol aan de bak tegen Eupen, want met 0 op 12 gaan stilaan de alarmbellen af.

Standard: Bodart, Laifis, Ngoy, Bokadi, Boljevic (46’ Raskin), Cimirot, Amallah, Balikwisha (61’ Dewaele), Donnum (61’ Çanak), Dragus, Emond (46’ Davida)

KV Oostende: Hubert, Urhoghide, Tanghe, Katelaris, Amade, Rocha (75’ Atanga), Sakamoto, Albanese, Bätzner (82’ Musayev), Ambrose, Hornby (82’ Berte)

Doelpunten: 67’ Dragus 1-0

Gele kaarten: 13’ Rocha, 42’ Ngoy , 76’ Dragus, 83’ Urhoghide

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Bram Van Driessche