Geen winnaar en geen doelpunten in Limburgse derby tussen Genk en STVV

Voor de vierde keer in de geschiedenis eindigde de Limburgse derby op 0-0. Een hard bevochten punt voor de Kanaries, bij wie doelman Schmidt een hoofdrol vertolkte. Paintsil en Munoz misten de beste Genkse kansen, de veelbesproken Bruno zorgde in de slotminuten nog ei zo na voor een explosieve apotheose.

Heerlijk, zo’n authentieke derbysfeer. De Genkse harde kern zorgde voor een beschaafde monopolie-tifo, die de dominantie in Limburg moest illustreren. Ondanks de aanzwellende regenbui, joeg de aftrap door Branko Strupar de temperatuur nog enkele graden de hoogte in.

Terwijl Wouter Vrancken vasthield aan de winnende elf van de afgelopen weken, koos zijn goeie vriend Bernd Hollerbach op links verrassend voor ‘verloren zoon’ Bauer.

Op zich een vrij behoudende keuze maar dat betekende niet dat zijn ploeg een partij gewapend beton voor het doel van keeper Schmidt ging storten. De Kanaries leken het minst te lijden onder derbystress en hielden de thuisploeg ver van doel. Toch kleurde het eerste doelgevaar blauw en wit, Schmidt mocht zich opwarmen aan een schot(je) van El Khannouss.

Genk dreigt het eerst

Een knal van Paintsil stak halfweg de eerste helft het vuur aan de lont. Schmidt weerde af en Nemeth was te verrast om iets met de rebound aan te vangen maar het thuispubliek ging zich wel steeds luidruchtiger roeren.

Foto: BELGA

Steeds weer was het Paintsil, die Bauer en Al-Dakhil aan het twijfelen bracht en voor het Genkse gevaar zorgde. Op een snedige counter plaatste de Ghanees voorlangs, bij zijn gevaarlijkste infiltratie vergat Munoz van dichtbij af te ronden. Zo haalde een prima georganiseerd STVV, dat alleen dreigde via een voorzet-schot van Bauer, met een brilstand de rust.

Munoz mist van dichtbij

De derby kon een snuifje peper en zout gebruiken. Dat was duidelijk ook de boodschap van Wouter Vrancken tijdens de rust, de thuisploeg schakelde bij de start van de tweede helft meteen een versnelling hoger. De eerste flits van Trésor leverde meteen de allerbeste kans van de match op maar Paintsil besloot schuin voor doel te zwak binnen het bereik van Schmidt.

Foto: BELGA

Nadat Hrosovsky zijn plaatsbal te hoog mikte, voerde Vrancken een dubbele wissel door. Samatta en Castro kwamen voor Nemeth en Trésor. In tegenstelling tot de voorbije weken mocht El Khannouss blijven staan, hij bedankte na een korte hoekschop prompt met wat de assist van de derby had moeten worden. Aan de tweede paal miste Munoz echter van dichtbij met links.

Bruno centimeters van stunt

Zo bleef het nagelbijten in een sfeervolle Cegeka Arena. En voor het eerst ook even bibberen voor de thuissupporters maar Arteaga gooide zich voor de gevaarlijke volley van Hashioka. Invaller Boya testte Vandevoordt nog met een verrassende knal, waarna in blessuretijd uitgerekend Gianni Bruno de thuisaanhang helemaal stil kreeg. De Truiense invaller, die vorige week nog provoceerde met een anti-Genk t-shirt, zag zijn doelpunt echter afgekeurd wegens (nipt) buitenspel.

Zes minuten blessuretijd hielden voetbalminnend Limburg nog in hun greep maar de vierde 0-0 uit de derbyhistorie bleef ondanks een late invalbeurt van Onuachu op het bord. Hrosovsky trapte de laatste kans nog over het doel van Schmidt, misschien wel dé morele winnaar van een derby die de geschiedenisboeken niet zal halen.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Heynen, Hrosovsky, El Khannouss – Paintsil, Nemeth, Trésor.

STVV: Schmidt – Hashioka, Janssens, Leistner, Al-Dakhil, Bauer - Konaté, Brüls, Kagawa – Okazaki, Hayashi.

Vervangingen: 55’ Hayashi door Bruno, 65’ Nemeth en Trésor door Samatta en Castro, 79’ El Khannouss door Galarza, 85’ Kagawa door Van Dessel, 89’ Paintsil door Onuachu en Okazaki door Boya.

Gele kaarten: 45’ Paintsil en Bauer (opstootje), 75’ Hollerbach (coach, protest), 92’ Van Dessel (gestrekt been), 94’ Leistner (protest).

Scheidsrechter: Jasper Vergoote.

Toeschouwers: 17.856