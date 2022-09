Spaans nationaal park Coto de Doñana is opgedroogd

Een van de grootste wetlands van Europa, het nationaal park Coto de Doñana in het zuiden van Spanje, is opgedroogd. De laatste zoetwaterlagune Santa Olalla staat volledig droog, melden regionale media en de krant El Pais. Het nationaal park is een belangrijke stopplaats voor trekvogels op weg naar het zuiden.

Als oorzaak wordt verwezen naar de langdurige droogte, maar ook naar het overmatige gebruik van grondwater voor de aardbeienteelt en voor het toerisme. Volgens experts heeft de klimaatverandering de droogteproblematiek verergerd.

Het nationaal park werd in 1969 opgericht en strekt zich uit over een oppervlakte van bijna 1.300 vierkante kilometer, of ongeveer de helft van het Groothertogdom Luxemburg. Het grondwaterniveau daalt er al jaren dramatisch, waarschuwden milieuorganisaties. Dat is onder meer te wijten aan het gebruik van illegale waterputten in het gebied. Het water wordt dan gebruikt voor landbouw en in de toeristische sector. Volgens El Pais werden alleen al deze zomer 71 illegaal geboorde waterputten verzegeld.

Vorig jaar oordeelde het Europees hof van Justitie nog dat Spanje het nationaal park onvoldoende beschermt. De conservatieve regering van Andalusië wil zelfs het landbouwareaal voor aardbeien, die naar de rest van Europa worden geëxporteerd, nog uitbreiden.

Het wetland langs de rivier Guadalquivir kent een unieke diversiteit aan ecoystemen, met verschillende bedreigde diersoorten zoals de keizerarend of de Iberische lynx.