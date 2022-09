Evenepoel krijgt tikje in Vuelta

Remco Evenepoel heeft een tikje gekregen in de Ronde van Spanje. Hij verloor op de slotklim een kleine minuut op zijn rechtstreekse concurrenten.

Olympisch kampioen Richard Carapaz pakte in de Ronde van Spanje zijn tweede ritzege als overblijver van een ontsnapping. Maar belangrijker was wat er achter zijn rug gebeurde.

Op de slotklim gingen de tegenstanders van leider Remco Evenepoel in de aanval. Maar de Vuelta-leider hield het hoofd koel en bleef zich vooral concentreren op zijn fietscomputer. Nadat het in eerste instantie erop leek dat Evenepoel zou kraken, bleef de schade al bij al beperkt. Evenepoel kwam binnen op een kleine minuut van de ritwinnaar en verloor 52 seconden op Primoz Rogliz. Die komt op 1’49 van Evenepoel in de tussenstand.

Vraag is nu, met het oog op alweer een zware bergrit zondag: was dit eenmalig, of gebeurt er iets gelijkaardigs? Een tweede vraag: is dit een barst in het bastion van Evenepoel, of toonde hij in de laatste twee kilometers vooral zijn weerbaarheid?

‘Het was niet mijn beste dag, ik had niet de beste benen. Ik kon Roglic niet volgen. Gelukkig heb ik al meer tijd veroverd dan verloren’, zei Evenepoel. ‘Er is geen reden tot paniek. Het is nu zaak om te herstellen en klaar te zijn voor zondag. Hopelijk was dit mijn slechte dag.’

Want dat is waar critici aan denken: dat Evenepoel misschien nog wel die ‘slechte dag’ krijgt. Het ‘probleem’ voor Evenepoel is dat er nog drie aankomsten bergop zijn, met onder meer zondag een slotklim naar meer dan 2.500 meter hoogte, 2.512 om exact te zijn. Wie van de toppers kan dat het beste aan?