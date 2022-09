Max Verstappen vertrekt vanop eerste plek in thuisrace formule 1

De Nederlandse wereldkampioen formule 1 Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole-position voor de Grote Prijs formule 1 in Zandvoort.

Het was in het derde gedeelte van de kwalificaties even kantje-boord voor Verstappen (Red Bull). De Monegaskische Ferrari-rijder Charles Leclerc zat onder zijn tijd, maar in zijn ultieme rondje deed Verstappen toch nog beter. Twee honderdsten was het verschil, maar dat was voldoende om de volgepakte tribunes uit hun dak te doen gaan.

Op de tweede startrij staan de tweede Ferrari-rijder, Carlos Sainz, en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Het tweede deel van de kwalificaties werd zes minuten onderbroken door een rode vlag. Niet wegens een ongeval, wel omdat een al te hevige fan een oranje vuurfakkel op het circuit had gegooid.