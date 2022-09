‘Tranen van vreugde’ bij afscheid Serena Williams

Serena Williams is vrijdag in de derde ronde van de US Open verslagen door de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-46) met 7-5, 6-7 (4/7) en 6-1. Na afloop nam Williams in tranen afscheid van haar fans. Het was mogelijk haar laatste wedstrijd.

De Amerikaanse, die op 26 september 41 jaar wordt, kondigde begin augustus aan dat ze binnenkort de competitie achter zich laat, zonder te verduidelijken wanneer of waar. Maar vermoedelijk was de US Open haar laatste tornooi. Op de vraag of ze haar pensioen mogelijk uitstelt, zei Williams: ‘Nee, maar je weet het nooit zeker.’

Na afloop van de wedstrijd bedankte Williams haar vader, moeder en haar zus Venus. ‘Er zou geen Serena zijn als er geen Venus was’, zei de tennisster. Ze bedankte uitgebreid haar team die al decennia achter haar staan. Williams begon op haar 14e in 1995. ‘Het begon met mijn ouders. Zij verdienen alles. Ik ben zo dankbaar’, zei ze.

Williams heeft 23 Grand Slams op haar palmares. Het US Open won Williams zes keer: in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. In totaal heeft ze 73 WTA-titels op haar palmares. Haar (allicht) laatste wedstrijd duurde drie uur en vijf minuten.