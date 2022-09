Dat is lang geleden: een regenachtige zaterdag

Zaterdag start met veel zon, maar in de namiddag neemt de bewolking snel toe en vallen er verspreid over het land enkele buien. Deze kunnen vergezeld zijn van onweer.

Naar de avond toe lost de bewolking op en verdwijnt de buienkans opnieuw. De maxima liggen tussen 20 graden op de Hoge Venen en 25 à 26 graden in het centrum. De wind is meestal zwak uit zuid tot zuidzuidwest. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt en droog. Tegen de ochtend kunnen er wat nevel of enkele mistbanken gevormd worden, vooral dan in de Ardennen. De minima liggen tussen 10 en 17 graden. De wind is zwak uit zuidelijke richtingen.

Zondag begint de dag met brede opklaringen. Nadien zijn er meer wolken, vooral hoge en middelhoge waar de zon veelal doorheen schijnt. De temperaturen stijgen naar waarden tussen 23 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, en lokaal 28 graden elders. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Maandag is er aanvankelijk veel hoge bewolking. Geleidelijk wordt de bewolking dikker en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag en avond vergroot de kans op (onweers)buien. Het kwik stijgt naar zo’n 30 graden in het centrum van het land.

Ook dinsdag start de dag vrij zonnig en veelal droog en neemt daarna de bewolking toe, ‘s namiddags en ‘s avonds gevolgd door enkele (onweers)buien. Het is nog steeds warm met maxima rond 26 à 27 graden in het centrum.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt en onstabiel met onweersbuien. Het wordt koeler met maxima nog rond zo’n 22 graden in het centrum.

Donderdagochtend wisselen brede opklaringen en lokale lage wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag neemt de kans op (onweers)buien toe vanaf het westen en wordt het wisselend bewolkt. Maxima tussen 20 en 25 graden.

Vrijdag is het zwaarbewolkt met buien. Maxima rond 20 graden in het centrum.