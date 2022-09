Landskampioen Club Brugge walst over Cercle in derby

Met een 12 op 12 heeft Club Brugge zijn gemiste start intussen uitgewist. En met vier goals tegen stadsgenoot Cercle, waaronder eentje van debutant Roman Jaremtsjoek, kan het vol vertrouwen de Champions League tegemoet. Straks ook Leverkusen voor de bijl?

Een eerste helft vol onhandigheden was het. Een corner die ver over alles en iedereen waaide, een inworp die na vijftien seconden talmen nog verkeerd gegeven werd, ballen die hoog in het eigen doelgebied werden gestampt… Voor een Brugse derby mag het wat méér zijn.

De tackle van Cercle-verdediger Marcelin een onhandigheid noemen, zou dan weer eufemistisch zijn. Het record van Ibrahima Seck – die ooit na 22 seconden rood kreeg – ging hij niet breken, maar na zeven minuten had zijn eerste match van het seizoen al voorbij moeten zijn. Zijn gestrekt been richting de knie van Nielsen verdiende rood, maar scheidsrechter Visser en VAR Smet gunden hem geel.

Geen Mata woensdag?

Cercle schoot wel het snelst uit de startblokken. Een schotje van Denkey, een lobje van Hotic: de verkleinwoorden tonen dat het geen grote kansen betrof, maar de ‘bezoekers’ brachten de Club-defensie wel een aantal keer in de verlegenheid. En eer Club zelf iets creëerde, waren we toch al twintig minuten ver. Nielsen devieerde de voorzet van landgenoot Skov Olsen met een hakje, maar te slap om doelman Majecki te verontrusten. We begrijpen dat Carl Hoefkens voor zijn winning team van in Charleroi had gekozen, maar straks kreeg hij al spijt dat hij zijn recordaankopen Onyedika en Jaremtsjoek op de bank had gelaten…

Hoefkens greep voor rust ook in, maar dan uit pure noodzaak. Denkey had Mata nogal klunzig op de enkel aangetrapt en hoewel de verdediger de pijn probeerde te verbijten, kon hij echt niet verder. Met oog op de Champions League-opener tegen Leverkusen ziet dat er niet goed uit.

Boyata liep mee warm, maar het was verrassend Onyedika die Mata kwam vervangen – Odoi schoof een rij achteruit. De 21-jarige Nigeriaanse middenvelder had vandaag evengoed de Milanese derby in San Siro kunnen spelen, want AC duwde ook voor hem door, maar hij gaf zelf de voorkeur aan Club en debuteerde zodus in Jan Breydel. Hij toonde zich meteen in offensief opzicht, met een prima pass in de loop van Skov Olsen. Die kon alleen op doel afgaan, maar miste zijn schot volledig.

Dat zijn we niet van de Deen gewend, maar hij maakte het uiteindelijk wel nog goed. Dit keer op assist van Jutgla koos hij er opnieuw voor om af te werken met zijn zogezegd mindere maar in werkelijkheid gewéldige rechter. En dit keer trof hij knap overhoeks raak. Klasbak toch, die Skov – straks ook te bewonderen op het WK.

Casper Nielsen maakte de 3-0. Foto: BELGA

Vierende debutanten

Ondanks de achterstand zagen we ook vlak ná rust een scherper Cercle en ei zo na stond het 1-1. Na mistasten van Sylla kon Denkey uithalen en zijn trap streelde de verste paal. Een waarschuwing die Club toch maar ter harte nam. Skov Olsen werd nog eens weggestuurd en diens voorzet – ja, met rechts, ja – werd in eigen doel verwerkt door Marcelin. Hadden ze mij maar uitgesloten, dacht de arme man.

De 2-0 was het sein voor Hoefkens om spelers rust te geven richting woensdag. Samen met Jutgla ging de matchwinnaar naar de kant, in hun plaats kwamen Nusa en Jaremtsjoek. Alle ogen waren uiteraard gericht op de man van 16 miljoen, de duurste aankoop ooit in België, maar hou toch ook dat amper 17-jarige Noorse talent dit seizoen in de gaten… Beiden waren meteen bij de 3-0 betrokken. Dankzij Jaremtsjoek kon Nusa oprukken en breed leggen tot bij Nielsen, die simpel scoorde. Voor de middenvelder toch al zijn derde goal voor blauw-zwart, zijn eerste nu in eigen huis.

Door zelf al zijn eerste te maken, zij het met een gelukje, maakte Jaremtsjoek het feest compleet. 4-0: zware cijfers, maar ideaal voor Club, dat zo het nodige vertrouwen tankt. Of dat zal volstaan om topspelers als Moussa Diaby en Patrik Schick af te stoppen, moet blijken.