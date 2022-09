Red Flames laten kans op stuntzege tegen Noorwegen liggen

Voor een record van 9.000 toeschouwers domineerden de Red Flames 45 minuten tegen Noorwegen, maar door de 0-1-nederlaag hebben ze een omweg nodig naar het WK.

De Belgische voetbalvrouwen staan nog niet op het WK, maar een record zijn ze sinds gisteravond wel rijker. Met 9.000 toeschouwers keken nooit meer mensen naar vrouwenvoetbal in België. Aan Den Dreef speelde zelfs nog nooit een mannenteam voor zoveel fans. Het succesvolle EK, waarbij de Flames de kwartfinale bereikten, heeft veel nieuwe zieltjes gewonnen.

De Belgen startten niet op hun sterkst aan de wedstrijd. Met Laura De Neve (Anderlecht) en Jody Vangheluwe (Club) ontbraken al twee basisspeelsters in de verdediging, daar kwamen kort voor de aftrap nog twee vaste waarden in de aanval bij. Janice Cayman bleef aan de kant met een dijblessure, Tine De Caigny had last aan de enkel.

Een verjongde versie van de Flames keek een ervaren Noorwegen in de ogen. Met gewezen Gouden Bal Ada Hegerberg (Lyon), Man City-speelster Julie Blakstad en het Chelsea-duo Maren Mjelde en Guro Reiten stond er voetbal-royalty op het veld. Maar ook de bezoekers hadden enkele afwezigen en in doel stond Aurora Mikalsen, de derde keuze.

De truc met de veters

België begon gretig aan de wedstrijd. Onder de vrolijke tonen van een brassband toonden de Flames zich vinniger dan de bezoekers. Het duurde niet lang voor België een vrije trap won op de helft van de Noren. Die leidde met veel vernuft bijna tot een goal. Tessa Wullaert deed alsof ze haar veters bond, om plots recht te springen en Davina Philtjens in het straatje te sturen. Marie Minnaert – in het team voor De Caigny – kon de voorzet net niet afwerken.

Het was het begin van een reeks goeie kansen voor de Belgen. Elena Dhont, Julie Biesmans en Tessa Wullaert probeerden allen met een plaatsbal de Noorse doelvrouw te grazen te nemen. De bezoekers waren maar één keer gevaarlijk via Julie Blakstad, na balverlies van Laura De Loose. Nicky Evrard bracht redding. Vlak voor rust kregen de Flames een dubbele kans op 1-0. Elena Dhont trok strak voor doel, Marie Minnaert vond doelvrouw Mikalsen en Justine Vanhaevermaet trapte de rebound aan de verkeerde kant van de paal.

Een 1-0 vlak voor rust had de Flames vleugels kunnen geven, maar het omgekeerde gebeurde. In de tweede helft lieten de Belgen het tempo zakken en kregen de Noren de wedstrijd onder controle. Toen Sari Kees – nochtans uitstekend op dreef aan de zijde van Amber Tysiak – een risicopass gaf op Minnaert, ging de Noorse Tuva Hansen met het leer aan de haal en trapte ze heerlijk de 0-1 op het bord.

De Flames kregen nog kansen via Hannah Eurlings en de ingevallen Davinia Vanmechelen. Een poging van Ella Van Kerkhoven werd geweerd op de doellijn en Jill Janssens trof de lat. Efficiëntie blijft een pijnpunt voor de Flames, al was er ook pech mee gemoeid. Noorwegen wint de groep en staat op het WK, België moet een verplicht nummertje opvoeren in Armenië, dat in de in Leuven nog met 19-0 werd verpulverd. De tweede plaats die recht geeft op barragewedstrijden in oktober mag niet meer in gevaar komen.