Duplantis wint polsstokspringen niét op Memorial Van Damme

Een domper op de Memorial Van Damme: polsstokfenomeen Mondo Duplantis won het polsstokspringen niét. De Zweed geraakte niet over 5,91 meter.

35.000 toeschouwers waren er toch alweer op de Memorial Van Damme vrijdag, de enige topatletiekmeeting met een vrouw aan het hoofd, met name Kim Gevaert. Zij volgde dit jaar Cédric Van Branteghem op, die de overstap maakte naar het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.

De vraag vooraf was: hoe is het met de piste van het Koning Boudewijnstadion gesteld? Want een tartanbaan heeft eender hoe een beperkte levensduur en de recente concerten van de Rolling Stones, Ed Sheeran en Coldplay deden daar geen goed aan. Geen paniek, zo bleek, want de stad Brussel had intens gewerkt aan de tartanlaag in afwachting van een nieuw laag tegen volgend seizoen. Opvallend wel: het aantal wagens dat tijdens de openingsceremonie de ronde van de piste deed, lag lager dan eerdere jaren. Dan toch uit voorzichtigheid?

De eerste wereldrecordpoging van de avond slaagde alvast niet. De Keniaan Sebastian Sawe miste nipt het wereldrecord van Bashir Abdi op de twintig kilometer en viel in de laatste minuten verder terug. Maar Abdi en uurrecordhouder Mo Farah zijn natuurlijk absolute toppers op de lange afstanden.

Ook sommige anders nummers waarvan voordien veel werd verwacht, vielen wat tegen. Zo bleef het Amerikaanse toptalent Erriyon Knighton boven de 20 seconden op de 200 meter. Maar: plots was er wind opgestoken in het Koning Boudewijnstadion en moest Knighton opboksen tegen een tegenwind van 2,9 meter. In die omstandigheden 20.07 lopen is dan geweldig sterk.

Mondo Duplantis

Dé naam waar natuurlijk werd uitgekeken, was die van polsstokspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis, de zoon van de Amerikaanse polsstokspringer Greg Duplantis die koos voor de Zweedse nationaliteit van zijn moeder.

Het was een moment verwonderlijk dat Duplantis zijn eerste sprong op 5,61 meter miste, maar hij herstelde snel. 5,81 meter ging bij de eerste poging, maar op 5,91 meter kwam Duplantis in de problemen. Met twee waren ze nog in competitie, Duplantis uiteraard en de Filipijn Ernest-John Obiena. Allebei misten ze hun zijn eerste pogingen, Obiena ging erover bij zijn derde. Duplantis wist wat hem te doen stond. Maar: hij faalde.

Conclusie: zes meter springen doe je niet op bestelling, zoals zo vaak wordt verondersteld van de Zweed. Geen meetingrecord dus voor Duplantis waar hij ‘gemakkelijkheidshalve’ van uitging, laat staan een nieuw wereldrecord. Zijn 6,21 meter blijft nog even staan.

‘Ik vond het goede ritme niet tijdens mijn aanloop’, zei Duplantis. ‘Het is zeldzaam voor me om dat mee te maken, dat klopt. Misschien had ik wel eens een wake-upcall nodig. Deze kan alleszins tellen. In ieder geval: ik heb iets goed te maken voor het Brusselse publiek. Afspraak volgend jaar, zou ik dan ook willen zeggen.

Indrukwekkende Bolingo

Het publiek kon zich kort nadien optrekken aan de 400 meter van Cynthia Bolingo. De sterkste 400m-loopster van het land, die een plek kreeg in het hoofdprogramma, bedankte daarvoor met een nationaal record. Met 50.19 finshte Bolinngo als derde in een sterk veld en verbeterde ze haar nationale record met een tiende. De magische grens van de vijftig seconden komt in zicht.

‘Dit was de perfecte race, ik ben hier geweldig trots op’, zei een emotionele Bolingo. ‘Dit bewijst vooral hoe hard ik na al mijn blessures gewerkt heb.’

De sterke tijden bleven dan volgen. Op de 100 meter horden verpulverde Jasmine Camacho-Quinn het meetingrecord tot 12.27 seconden, vijftien honderdsten sneller dan dan iemand ooit deed op de Memorial. Laat staan de 5.000 meter waar ze met zes atleten onder de 13 minuten gingen. Met 12.45.71, de beste tijd van het seizoen, won de Keniaan Jacob Krop de strijd.

Minder verging het dan weer Nafi Thiam die in extremis wegens een lichte blessure het hoogspringen inruilde voor het verspringen. Thiam kwam bij haar eerste drie sprongen niet voorbij de zes meter en moest Noor Vidts voor zich laten. Die haalde bij haar derde poging een persoonlijke beste van 6,40 meter. Een allerbeste Thiam gaat een kleine meter verder. De vierde sprong van Thiam, 6,46 meter, kwam al dichter in de buurt van wat ze waard is.