G7 zal olieprijsplafond installeren om Poetins oorlogsmachine te saboteren

De G7, de zeven rijkste industriële landen, gaan ‘dringend’ een prijsplafond voor Russische olie invoeren. Die maatregel moet ervoor zorgen dat Poetins oorlogsmachine financieel geraakt wordt en dat de internationale energieprijzen verminderen. Het succes van het plan hangt echter af of het door genoeg grote Russische olie-importerende landen wordt ingevoerd.

‘We staan zij aan zij tegen de barbaarse agressie van Rusland. We zullen er alles aan doen om Oekraïne te steunen in zijn strijd voor soevereiniteit, democratie en vrijheid.’ Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen vorige week nog. Na een overleg van de G7-landen, willen de zeven rijkste industrielanden - Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het VK en de VS - een prijsplafond op Russische olie installeren.

‘Het prijsplafond is specifiek bedoeld om het vermogen van Ruslands oorlog te financieren, te beperken en tegelijkertijd het effect van Ruslands oorlog op de mondiale energieprijzen te beperken’, zo viel er te lezen in een gezamenlijke verklaring van de G7-ministers.

‘Het prijsplafond zal worden vastgelegd op basis van een reeks technische gegevens en zal door de hele coalitie worden goedgekeurd voor het zal worden toegepast.’ De prijzen zouden lager liggen dan die van vandaag, maar nog steeds hoger dan de productieprijzen zodat Rusland er nog steeds voordeel uit haalt om olie te verkopen.

‘Brede coalitie’ nodig

De overeenkomst is vooral een politieke overwinning voor de Verenigde Staten, die het voorstel voor een prijsplafond al opperden in april. Heel wat Europese landen stonden toen sceptisch tegenover dat plan. Pas in juni besprak de G7 een mogelijk prijsplafond op Russische olie, maar ook dan was er nog maar weinig steun.

De voorbije maanden zagen analisten dat de impact van westerse sancties nog steeds niet krachtig genoeg waren om de Russische economie te schaden. Om het prijsplafond op Russische olie zo goed mogelijk te doen slagen, zijn vooral ook andere landen nodig die de maatregel invoeren. Daarom kondigden de G7-ministers aan dat er een ‘brede coalitie’ van landen hetzelfde zou moeten doen. De impact van de maatregel zal dus sterk afhankelijk zijn van wat andere Russische olie-importeurs buiten de G7 zullen doen, zoals China, Turkije en India.

Topmannen uit de olie-industrie en enkele regeringsfunctionarissen van de G7 hebben zich in het verleden al sceptisch uitgelaten over hoe zo’n prijsplafond zou werken en of voldoende landen het zouden toepassen. ‘Het zal alleen werken als het over de hele wereld wordt georganiseerd’, zei de Duitse kanselier Olaf Scholz vorige maand. ‘Je kunt het niet eenzijdig doen, maar alleen in nauwe samenwerking met vele anderen. Anders loopt het gewoon op niets uit.’