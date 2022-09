Gasleiding Nord Stream 1 blijft dicht voor onbepaalde tijd door ‘technisch probleem’

De gaspijpleiding Nord Stream 1 zal zaterdag niet heropstarten na de onderhoudswerkzaamheden. Er is een olielek ontdekt, waardoor er geen gas door de leiding zal stromen richting Europa. Dat heeft het Russische staatsconcern Gazprom aangekondigd, aldus de agentschappen Bloomberg en Tass.

Het olielek werd ontdekt in het compressiestation van Portovaja. De pijpleiding zal blijven stilliggen tot het euvel hersteld is, klinkt het. Eerder op de dag leek het er nog op dat de gasleveringen zaterdag zouden hervatten aan 20 procent van de normale capaciteit, hetzelfde niveau als vóór de werkzaamheden.

De gastoevoer was woensdag voor drie dagen stilgelegd. Dat was volgens Gazprom nodig voor controles bij de enige werkende turbine die helpt om gas in de pijpleiding te pompen. Volgens het Russische gasbedrijf moet die turbine na 1.000 uur telkens een technisch onderhoud ondergaan. Dat is ongeveer om de 42 dagen. Het volgende onderhoud zou dus midden oktober plaatsvinden.

In Europa bestaat evenwel scepsis over die uitleg en overheerst de opvatting dat Rusland de gastoevoer als politiek drukkingsmiddel gebruikt. Wanneer het euvel hersteld zal zijn en er wel weer gas door de leidingen zal stromen, is niet duidelijk.