Overzicht | Deze machtige Russen kwamen de laatste maanden om het leven

Lukoil-topman Maganov is lang niet de enige machtige Rus die de afgelopen maanden in bizarre omstandigheden om het leven kwam. Een overzicht van gezinsdrama’s, dubieuze zelfmoorden en een fout gelopen sjamaanbezoek binnen de Russische elite.

Leonid Shulman (60) - Zelfmoord in badkamer

Deze zestiger stond aan het hoofd van de transportdienst van Gazprom Invest, het dochterbedrijf van de Russische gasexporteur Gazprom dat instaat voor de investeringsprojecten.

Op 30 januari werd Shulman dood teruggevonden in zijn badkamer. Volgens het Russische persagentschap RIA pleegde hij zelfmoord. Lokale media schreven dat Shulman al een tijd thuis zat door een wonde aan zijn been.

Aleksandr Tjulakov (61) - Zelfmoord in garage

Een voormalig leidinggevende binnen Gazprom. Hij werd dood teruggevonden in zijn garage op 25 februari, de dag na de Russische invasie in Oekraïne. Het bedrijf noch het onderzoekend comité heeft al publieke statements gemaakt over het overlijden.

De onafhankelijke Russische krant Novaya Gazetta berichtte dat het over zelfmoord ging. In hetzelfde artikel schreef de krant dat veiligheidsdiensten van Gazprom een perimeter instelden rond de garage waar Tjulakov werd teruggevonden.

Michail Watford (66) - Dood aangetroffen op landgoed

Een zakenman die werd geboren in Oekraïne. Hij werd op 28 februari dood aangetroffen op zijn landgoed in het zuidoosten van Engeland. Volgens de politie gaat het niet om een verdacht overlijden, maar de zaak wordt wel onderzocht.

Vladisav Avajev (51) - Zelfmoord na gezinsdrama in hotelkamer

Avajev gold tot voor kort als vicevoorzitter van Gazprombank, een van de grootste Russische zakenbanken. Een lokale krant schrijft dat hij zichzelf van het leven beroofde op een hotelkamer in Moskou, nadat hij zijn vrouw en dochter had doodgeschoten.

Sergej Protosenja (55) - Zelfmoord na gezinsdrama in vakantievilla

Ex-topman van het Russisch energiebedrijf Novatek. Hij werd dood teruggevonden met zijn vrouw en dochter in een Spaanse vakantievilla, schrijven Russische media. Volgens de Catalaanse politie gaat het om een gezinsdrama. Hij vermoordde eerst zijn vrouw en kind, waarna hij zelfmoord pleegde. Novatek gelooft echter niet dat de ex-topman zijn gezin zoiets zou aandoen.

Vladimir Ljakisjev (45) - Dood teruggevonden met schotwond

Voormalig mede-eigenaar van de restaurantketen Bratja Karavajevi. Hij werd dood teruggevonden op de zestiende verdieping van het gebouw waar hij woonde, aldus een Russische mediagroep, met een schotwond aan het hoofd.

Joeri Voronov (61) - Doodgeschoten in zwembad

Voronov was ceo en oprichter van Astra-Shipping, een transportbedrijf dat voor Gazprom actief was in arctische regio’s. Hij werd in juli dood teruggevonden in een zwembad in de regio Leningrad. De man had een schotwonde aan zijn hoofd. In de buurt van het zwembad werd een pistool teruggevonden.

Aleksandr Soebbotin (41) - Antikaterbehandeling door sjamaan

De ex-topmanager van de Russische oliegigant Lukoil stierf op 8 mei. De dag voor zijn dood trok hij naar een sjamaan. Die moest hem helpen van een zware kater af te komen. Dat deed hij door een incisie te maken in de huid van de ex-topmanager en daar vergif in te gieten. De behandeling maakte de man ziek, ’s anderdaags werd ze hem fataal.

Ravil Maganov (66) - Gevallen uit raam

De voorzitter van de raad van bestuur van Lukoil sluit het rijtje van verdachte overlijdens binnen de Russische elite (voorlopig) af. Hij kwam om het leven na een val uit het raam van een ziekenhuis in Moskou. Volgens het Russische persagentschap Tass pleegde hij zelfmoord. Lukoil zelf geeft aan dat hij al een tijdje ziek was. Maganov lag in het ziekenhuis omdat hij enkele weken eerder een hartaanval kreeg. In een statement had zijn bedrijf de oorlog in Oekraïne een ‘gewapend conflict’ genoemd. Dat is tegen de richtlijn van het Kremlin, die Russen verplicht om het te hebben over ‘een speciale militaire operatie’.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be